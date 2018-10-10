孟宏伟妻子接受CNN专访：晚上失眠 不敢让孩子看电视

美国有线电视新闻网（

CNN

）

10

月

9

日报道称，孟宏伟的妻子格蕾丝

·

孟（

Grace Meng

）在法国里昂接受

CNN

专访时说，她丈夫失踪后，她收到了来自陌生人的威胁电话。





她说，这位陌生人说，有两个小组正过来找寻她。

报道还称，格蕾丝

·

孟在谈及她的两个

7

岁的儿子时声泪俱下。她说，她没有告诉他们发生在他们父亲身上的事情。

她还说，她让他们远离电视，从而不会看到相关新闻。





她还说：

“

或许，他们感觉到发生了什么。

”

她还说，当他们发现她哭泣的时候，她会告诉他们她感冒了。

“

我不想让他们伤心。

”

报道还称，在接受

CNN

采访时，她将脸藏起来，她的手机响了三次。她说，中国的领馆人员一直在不停地打电话，但是她拒绝同他们单独会晤，除非有媒体和记者在现场。





报道还称，现在无法联系中国驻巴黎领馆。

格蕾丝

·

孟还说，她不知道还能否再见到孟宏伟。

“

我非常想念他。这是我晚上总是醒来的原因。

”





据中国公安部网站北京时间

10

月

8

日发表声明称，中国国务委员、公安部党委书记、部长赵克志

10

月

8

日凌晨主持召开公安部党委会议，通报孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况。公安部党委一致认为孟宏伟涉嫌违法接受调查，完全是其一意孤行、咎由自取的结果，一致表示坚决拥护、坚决支持对孟宏伟涉嫌违法进行监察调查。

声明称，会议指出，对孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法进行监察调查非常及时。





声明称，会议要求，要深刻认识孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法对党和公安事业造成的严重危害，坚定不移反对腐败，坚决彻底肃清周永康流毒影响，一刻不停歇地深入推进公安机关党风廉政建设和反腐败斗争。





英国经济学人智库中国研究总监任韬（

Tom Rafferty

）

10

月

8

日在社交网络推特（

Twitter

）上说，中国公安部的声明全文也体现了北京清除周永康

“

余毒

”

的努力。





日本《外交学者》网站

10

月

9

日刊文称，对于很多中国问题专家来说，事情虽然很戏剧性，但是并非那么难以置信。早在今年

4

月初，孟宏伟失去了中国公安部党委委员的职务，在很多熟悉中国政治的人看来，这是孟宏伟仕途遭受打击的一个重大迹象。





文章称，孟宏伟妻子格蕾丝

·

孟最近向全球媒体求救，对于落马的中国高级官员的家属而言，这是一个非同寻常的举动，也进一步表明，孟宏伟和他的妻子或许已经为最坏的情况做好了准备。（多维新闻）

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