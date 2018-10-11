蔡英文双十讲话指责大陆遭批挑衅 美国表态

对于蔡英文 “ 双十 ” 演说，中国大陆国台办指蔡演说充斥 “ 两国论 ” 与对抗思维；美国国务院发言人 10 月 10 日表示，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益，美方鼓励北京与台北进行建设性对话。





当地时间 2018 年 10 月 10 日，蔡英文按照惯例发表 “ 双十 ” 讲话，这次讲话一改过去先谈民生经济议题的做法，一开始就强调国际政经局势的深刻变动，以及中国大陆对台湾造成的种种威胁，显示中美变局之下两岸关系的极端重要性。





蔡英文在讲话中，直陈台湾面对的威胁包括军事威胁、外交打压、社会渗透，以及经济安全的伤害。 蔡英文希望向美国人证明，台湾面临着与美国相同的挑战，借以唤起美国 “ 同仇敌忾 ” 的意识。





大陆国台办发言人马晓光对此表示，蔡讲话充斥着 “ 两国论 ” 分裂谬论和针对大陆的对抗思维，言论充满敌意与挑衅；马晓光并指民进党是两岸冲突制造者，只会进一步恶化两岸关系。





台湾中央社 10 月 11 日报道，有记者询问美国国务院，两岸怪罪对方伤害两岸关系，美方是否忧心两岸关系未来发展？美国务院一名发言人以背景说明方式，透过电邮回复指出，美国仍信守 “ 一中政策 ” ，基于美中三公报，以及台湾关系法的责任。





该发言人表示，美国的 “ 一中政策 ” 与台湾关系法有助于确保台海与区域数十年来的和平与稳定；这使美国在与中国大陆建立建设性关系的同时，能与台湾维持强劲的非正式关系。





发言人重申，两岸和平与稳定符合美国的长远利益，台海两岸了解这些利益的重要性，并为建立和平与稳定的基础而努力，至关重要。





他并说，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益；美方鼓励北京和台北当局进行建设性对话，寻求台海两岸人民能接受的和平方式解决分歧。





此外，美国务院发言人也引述副总统彭斯（

Mike Pence

）日前演说内容指出，美国将持续尊重

“

一中政策

”

，而诚如三个联合公报及台湾关系法所示，美方永远相信台湾拥抱民主，对所有华人来说，是一条更好的道路。

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