    • 2018年10月11日

    Home China global 蔡英文双十讲话指责大陆遭批挑衅 美国表态

    蔡英文双十讲话指责大陆遭批挑衅 美国表态

    星期四, 十月 11, 2018 ,

    对于蔡英文双十演说，中国大陆国台办指蔡演说充斥两国论与对抗思维；美国国务院发言人1010日表示，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益，美方鼓励北京与台北进行建设性对话。 

    当地时间20181010日，蔡英文按照惯例发表双十讲话，这次讲话一改过去先谈民生经济议题的做法，一开始就强调国际政经局势的深刻变动，以及中国大陆对台湾造成的种种威胁，显示中美变局之下两岸关系的极端重要性。 

    蔡英文在讲话中，直陈台湾面对的威胁包括军事威胁、外交打压、社会渗透，以及经济安全的伤害。 蔡英文希望向美国人证明，台湾面临着与美国相同的挑战，借以唤起美国同仇敌忾的意识。 

    大陆国台办发言人马晓光对此表示，蔡讲话充斥着两国论分裂谬论和针对大陆的对抗思维，言论充满敌意与挑衅；马晓光并指民进党是两岸冲突制造者，只会进一步恶化两岸关系。 

    台湾中央社1011日报道，有记者询问美国国务院，两岸怪罪对方伤害两岸关系，美方是否忧心两岸关系未来发展？美国务院一名发言人以背景说明方式，透过电邮回复指出，美国仍信守一中政策，基于美中三公报，以及台湾关系法的责任。 

    该发言人表示，美国的一中政策与台湾关系法有助于确保台海与区域数十年来的和平与稳定；这使美国在与中国大陆建立建设性关系的同时，能与台湾维持强劲的非正式关系。 

    发言人重申，两岸和平与稳定符合美国的长远利益，台海两岸了解这些利益的重要性，并为建立和平与稳定的基础而努力，至关重要。 

     他并说，稳定的两岸关系为台海两岸、美国与区域带来巨大利益；美方鼓励北京和台北当局进行建设性对话，寻求台海两岸人民能接受的和平方式解决分歧。 

     此外，美国务院发言人也引述副总统彭斯（Mike Pence）日前演说内容指出，美国将持续尊重一中政策，而诚如三个联合公报及台湾关系法所示，美方永远相信台湾拥抱民主，对所有华人来说，是一条更好的道路。 

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,