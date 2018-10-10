孟宏伟落马曝光中国的阴暗面

一年前，国际刑警组织负责人、中国人孟宏伟看着他的国家主席习近平自豪地告诉该组织，中国将在全球执法中发挥越来越大的作用。习近平在国际刑警组织的北京大会上向 1000 名代表说，中国 “ 遵守国际规则 ” ，是世界上最安全的国家之一。





现在，孟宏伟已经与这个不透明、高度政治化的法律制度发生了冲突，批评者认为，当初该制度本应令他失去国际刑警组织任命的资格。周一，中国公安部部长赵克志在北京召开的高级警官会议上表示，孟宏伟被指控收受贿赂和其他罪行。





赵克志和外交部都没有详细说明孟宏伟所谓的违法行为，也没有说它们是在他 2016 年当选国际刑警组织主席之前还是之后犯下的。





无论如何，孟宏伟突然而神秘的失踪给中国官员，以及那些在让更多中国官员担任领导职务的国际机构留下了一丝不确定的阴云。中国还在试图证明自己能在全球事务中扮演更重要角色，此事对这种努力将是一次严重的、自作自受的打击。





“ 想象一下，如果有一天，中国出了一位联合国秘书长，那么他有一天也会失踪， ” 研究中国法律体系的曼谷研究者和人权倡导者迈克尔 · 卡斯特 (Michael Caster) 说。 “ 中国在国际规范的所有概念或程序之外运作，其无所顾忌的程度非常令人担忧。 ”





围绕孟宏伟命运的最大问题是，习近平政府为何促成一个人领导负责协调 192 个成员国执法活动的组织，之后又批准整垮他。





卡斯特将中国对孟宏伟的处理，与终结了多米尼克 · 斯特劳斯 - 卡恩 (Dominique Strauss-Kahn) 的国际货币基金组织总裁生涯的刑事指控相提并论。该案件的指控涉及 2011 年纽约市一名酒店女佣的性侵犯指控，它是以透明的方式处理的，而这在中国的起诉中是缺失的，特别是那些在政治上很微妙的案件之中。斯特劳斯 - 卡恩的案件最终以放弃刑事指控、就一桩民事诉讼达成和解为结束。





孟宏伟受到国家监察委员会的指控，该委员会是一个反腐败机构，于 3 月份成立，旨在加强中国反对贪污的运动，并给予其更加稳固的法律保护。中国的法院和检察官向共产党负责，很少驳回反腐调查员的调查结果。孟宏伟被拘捕几乎等于定罪。





只经过了几天的沉默 —— 以及孟宏伟的妻子举行的一次不同寻常的新闻发布会 —— 中国才承认它拘捕了孟宏伟，并向国际刑警组织递交了他的辞呈。





习近平追求控制权，让官员陷于惶惶不可终日的境地，即使对于全球组织的高级代表也是如此，孟宏伟已成为最引人注目的例子之一。





孟宏伟的任命和他被拘捕一样，几乎肯定得到了习近平本人的同意。公安部是共产党控制的支柱之一，其最高层的腐败也带有政治背叛的意味。





公安部部长赵克志周一在会议上暗示，孟宏伟的不端行为是周永康留下的 “ 流毒 ” ，作为手握重权、面目阴森的国内最高安全官员，周永康在 2015 年因腐败指控被判终生监禁。





孟宏伟被查 “ 是其一意孤行，咎由自取的结果， ” 赵克志说。 “ 表明法律面前无特权和例外。 ”





64 岁的孟宏伟的职业生涯建立在中国执法领域国际影响力和声望提升之上，直到几周前，他显然处于职业生涯的最高点。他当选为国际刑警组织主席，象征着中国的警务在全球受到尊重。





作为国际刑警组织的主席，他住在法国里昂，经常发表演讲，宣传国际刑警组织工作的重点以及中国的贡献。





“ 中国有一句老话，是我们的祖先孟子说的： ‘ 得道者多助，失道者寡助， ’” 孟宏伟在今年告诉欧洲警务官员。 “ 这句老话强调了公平正义的重要性。 ”





孟宏伟表面上的安稳在近几周突然崩塌。他的妻子透露他在去中国期间失踪了。她告诉记者，他发来一条短信，是一把刀子的表情符，这表明他有麻烦了。





在她发出关于丈夫的警报后，法国警察开始询问，国际刑警组织要求中国提供信息。就在那个星期天晚上，在为期一周的假期结束时，中国政府披露孟宏伟已被控制，面临 “ 违法 ” 调查 。





除了在国际刑警组织任职之外，孟宏伟还担任中国公安部副部长，他似乎稳健地管理着中国不断增长的国际警务利益和优先事项，因而获得晋升。





他支持中国对联合国在利比亚和其他动荡地区的维和努力做出贡献。他协助监督由中国领导，旨在消除东南亚湄公河暴力犯罪的运动。他参与了中国警方的海外行动，其中包括谋求遣返数百名涉嫌腐败并逃往国外的前中国官员和商人的 “ 猎狐行动 ” 。





外交部发言人陆慷周一在例行新闻发布会上表示，孟宏伟的下台不会削弱中国对国际警察合作的承诺。





“ 作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国会继续在国际事务，特别是多边机构中发挥应有作用， ” 陆慷说。





新的国家监察委员会取代了原来负责调查腐败的共产党委员会，并获得了更广泛的权力，以便在整个官僚机构中追查案件。目前它已提出了似乎与政治腐败擦边的案件 —— 专家们认为这在中国很普遍 —— 暗示其任务包括确保共产党的政治控制。





今年夏天的一个突出案例涉及独立记者陈杰人，他被控欺诈并为其作品经营非法业务。尽管在法律方面的命运还不得而知，但 8 月份，他在电视上露面忏悔。今年 5 月，福建省地方政府的一位司机陈勇在处于该委员会当地分支机构监管期间死亡。据中国商业新闻媒体财新报道，他的尸体上有遭受殴打的迹象。





“ 有人说反腐败就是把权力关进笼子里， ” 曾经揭露高层腐败的前中国调查记者罗昌平在接受采访时说道。





“

但是由谁来把它关进笼子，并且密切监督笼子？

”

他说。

“

这是没有得到解决的核心问题。

”（纽约时报中文网）

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