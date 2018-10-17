    • 2018年10月17日

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    土耳其官员：失踪记者在沙特领事馆已被切成碎片

    星期三, 十月 17, 2018

    利雅得正在准备承认问讯记者卡舒吉的过程失控，导致后者死亡。与此同时，土耳其警方罕有进入伊斯坦布尔沙特总领馆搜查，并通报了相关内容。 

    一名土耳其官员告诉美国有线电视新闻网（CNN），沙特阿拉伯失踪记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）两周前在伊斯坦布尔沙特领事馆遭杀害后，遗体已被切成碎片。 

    台湾中央通讯社报道，土耳其官员在搜索伊斯坦布尔沙特领事馆九个小时后，土国官员率先向《纽约时报》披露此事。 

    据土耳其一名要求匿名的高阶官员说，土国警方在搜索沙特驻伊斯坦布尔领事馆过程中，发现某些证据，显示日前失踪的沙特记者卡舒吉，是在领事馆内遇害。 

    数名土国官员表示，多名沙特特工2日在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内杀害卡舒吉，并将他分尸。 

    土耳其官员并未透露搜索领事馆时所发现的证据细节。 

    沙特先前声称，土国警方指称卡舒吉在沙特驻伊斯坦领事馆遇害的说法，毫无根据 

    不过美国媒体报道，沙特可能近期内就会承认，卡舒吉是在伊斯坦布尔领事馆身亡，可能是侦讯过程出错所致。

    《纽约时报》1016日报道，对于这起沙特记者失踪案，土耳其方面确认的其中一个嫌疑犯经常陪在沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）身边，曾在巴黎、马德里被见到与萨勒曼一起下飞机，在今年萨勒曼去休斯顿、波士顿、联合国的行程中，被拍到站岗守卫。

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