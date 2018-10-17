土耳其官员：失踪记者在沙特领事馆已被切成碎片

利雅得正在准备承认问讯记者卡舒吉的过程失控，导致后者死亡。与此同时，土耳其警方罕有进入伊斯坦布尔沙特总领馆搜查，并通报了相关内容。
一名土耳其官员告诉美国有线电视新闻网（CNN），沙特阿拉伯失踪记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）两周前在伊斯坦布尔沙特领事馆遭杀害后，遗体已被切成碎片。
台湾中央通讯社报道，土耳其官员在搜索伊斯坦布尔沙特领事馆九个小时后，土国官员率先向《纽约时报》披露此事。
据土耳其一名要求匿名的高阶官员说，土国警方在搜索沙特驻伊斯坦布尔领事馆过程中，发现“某些证据”，显示日前失踪的沙特记者卡舒吉，是在领事馆内遇害。
数名土国官员表示，多名沙特特工2日在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内杀害卡舒吉，并将他分尸。
土耳其官员并未透露搜索领事馆时所发现的证据细节。
沙特先前声称，土国警方指称卡舒吉在沙特驻伊斯坦领事馆遇害的说法，“毫无根据”。
不过美国媒体报道，沙特可能近期内就会承认，卡舒吉是在伊斯坦布尔领事馆身亡，可能是侦讯过程出错所致。
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