“末日博士”鲁比尼：区块链和加密货币都是弥天大谎

美国纽约大学斯特恩商学院教授、 “ 末日博士 ” 努里尔 · 鲁比尼在外媒刊文称，比特币的价值自去年底攀上顶峰以来已经跌去 70% 左右。于是，天下泡沫之母崩溃了。从更大范围来看，加密货币已经步入灾难期，这已经不是什么秘密了。以太币、 EOS 等主要加密货币的价值全都下跌八成以上，另外数千种数字货币的价值更是暴跌 90% 到 99% ，剩下那些加密货币则被归为赤裸裸的骗局。没有人应该感到意外：从一开始， 4/5 的首次代币发行就都是骗局。





这篇发表在世界报业辛迪加网站 10 月 15 日的文章称，面对惨痛的市场景象，鼓吹者已经逃到加密骗局的最后一个庇护所：他们要捍卫 “ 区块链 ” ，即支撑所有加密货币的分布式账本软件。区块链技术被说成是解决从贫困、饥荒到癌症等各种问题的万能良药。实际情况是，区块链是人类历史上被夸大得最厉害 —— 也是最没用 —— 的技术。





文章称，事实上，区块链不过是一张光彩照人的电子表格。但它成了一种自由主义思想的代名词，认为所有政府、央行、传统金融机构以及现实世界的货币都属于应当被摧毁的邪恶的权力集合体。区块链原教旨主义者的理想世界是，所有经济活动和人类互动都遵循无政府主义或自由主义的分散原则。他们希望整个社会和政治生活最终都展现在 “ 无需准入性 ” （所有人皆可访问账本）和 “ 无需信任感 ” （不依赖银行那样的可靠中介）的公共账本之上。





文章表示，然而，区块链远远没有带来乌托邦，反而促成了似曾相识的经济地狱。比如，一小撮公司控制着 2/3 至 3/4 的加密货币挖矿活动。所有这些公司都会定期抬高交易成本，以便进一步提高丰厚的利润率。显然，区块链狂热分子希望我们去相信一个没有法治的匿名卡特尔组织，而不是去相信央行以及受到监管的金融中介机构。





文章称，加密货币交易领域同样出现了类似的情况。 99% 的交易都是在集中式交易所进行的，而这些交易所经常遭到黑客攻击。而且，与真实的货币不同，你的加密财富一旦遭到黑客入侵，就会永远消失。





不仅如此，加密货币技术的集中化已经使所谓 “ 代码即法律 ” 的说法 —— 即支撑区块链应用的软件被认为是永恒的 —— 成为谎言。实际情况是，开发人员拥有绝对的权力，同时充当裁判和陪审团。





文章表示，最后，加密世界的财富比现实世界更加集中。基尼系数为 1 的时候，意味着一个人控制着一个国家的全部收入或者财富。美国的基尼系数是 0.41 ，而比特币的基尼系数高达 0.88 。





文章认为，显而易见，所谓

“

去中心化

”

的说法是控制这一虚拟产业的虚拟亿万富翁们四处宣扬的神话。如今，被骗进加密货币市场的散户投资者已经输得一干二净，只剩下一些坐拥巨额虚假财富的

“

万灵药

”

推销员。假如这些推销员试图将自己的

“

资产

”

折换成现金，这些财富就会瞬间消失。

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