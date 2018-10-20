    • 2018年10月20日

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    美议员挥拳殴打记者 特朗普赞：是我喜欢的风格

    星期六, 十月 20, 2018

    当地时间18日，在美国蒙大拿州举行的竞选活动中，美国总统特朗普对此前众议院议员格莱格·吉安福特殴打记者的行为大加赞赏。
    　　
    据美国有线电视新闻网（CNN）报道，共和党人格莱格·吉安福特于20175月挥拳殴打了英国《卫报》的记者本·雅各布，尽管在投票的前一天曝出了丑闻，吉安福特仍在第二天拿下了蒙大拿州唯一一个众议院席位。特朗普在18日的集会上重提此事时，对吉安福特表示赞赏，称这是他喜欢的风格。

    特朗普边挥舞拳头边说，没错，我就是喜欢这些能进行人身攻击的人，他们是我喜欢的类型！这并没有什么让人感到尴尬的。他还称，听到这个消息的时候正在罗马旅行，当时还担心会影响吉安福特的竞选。不过之后我觉得没什么可担心的，因为这是在蒙大拿州。特朗普还称，吉安福特是国会议员里备受尊敬的人。
    　　
    随后，《卫报》编辑约翰·穆赫兰道严厉批评了特朗普的言行。他在声明中说：美国总统今天对攻击一名为本报工作的美国记者的行为进行了赞扬。攻击一名做好本职工作的记者，就是对维护宪法的人们进行攻击。这种言行是在鼓励更多针对这里甚至全球记者的攻击，他们将面临更大威胁。我希望更多的人站出来谴责这种言行，总统应该道歉。
    　　
    据此前美媒报道称，雅各布提出的问题是关于美国国会预算办公室（CBO）对众议院通过的一份新医保法案草案。CBO表示，这一由共和党人提出并被计划用来取代奥巴马医改的医保法案将会在10年内导致2300万美国人失去医保。当雅各布试图询问吉安福特对这份评估的看法时，遭到了后者的攻击。

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