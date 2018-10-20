美议员挥拳殴打记者 特朗普赞：是我喜欢的风格

当地时间 18 日，在美国蒙大拿州举行的竞选活动中，美国总统特朗普对此前众议院议员格莱格 · 吉安福特殴打记者的行为大加赞赏。

据美国有线电视新闻网（ CNN ）报道，共和党人格莱格 · 吉安福特于 2017 年 5 月挥拳殴打了英国《卫报》的记者本 · 雅各布，尽管在投票的前一天曝出了丑闻，吉安福特仍在第二天拿下了蒙大拿州唯一一个众议院席位。特朗普在 18 日的集会上重提此事时，对吉安福特表示赞赏，称这是他喜欢的风格。





特朗普边挥舞拳头边说，没错，我就是喜欢这些能进行人身攻击的人，他们是我喜欢的类型！这并没有什么让人感到尴尬的。他还称，听到这个消息的时候正在罗马旅行，当时还担心会影响吉安福特的竞选。 “ 不过之后我觉得没什么可担心的，因为这是在蒙大拿州。 ” 特朗普还称，吉安福特是国会议员里备受尊敬的人。

随后，《卫报》编辑约翰 · 穆赫兰道严厉批评了特朗普的言行。他在声明中说： “ 美国总统今天对攻击一名为本报工作的美国记者的行为进行了赞扬。攻击一名做好本职工作的记者，就是对维护宪法的人们进行攻击。这种言行是在鼓励更多针对这里甚至全球记者的攻击，他们将面临更大威胁。我希望更多的人站出来谴责这种言行，总统应该道歉。 ”

据此前美媒报道称，雅各布提出的问题是关于美国国会预算办公室（

CBO

）对众议院通过的一份新医保法案草案。

CBO

表示，这一由共和党人提出并被计划用来取代

“

奥巴马医改

”

的医保法案将会在

10

年内导致

2300

万美国人失去医保。当雅各布试图询问吉安福特对这份评估的看法时，遭到了后者的攻击。

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