哈佛招生办被曝“嫌贫爱富”

今天指控哈佛大学存在偏向的一场联邦审判，凸显了该校录取新生过程中的一个冷酷事实：金钱和出身可以打开仅靠学术能力可能无法打开的大门。





起诉哈佛大学的 “ 学生支持公平招生 ” 组织披露了哈佛大学的一系列内部电子邮件，在这些邮件中，哈佛大学的高层管理人员特别提到了与主要捐赠者有关系的学生。





在一系列从 2014 年开始的邮件中，一名网球教练感谢招生办公室主任与一名可能的新生会面，这名学生的家庭捐赠了 110 万美元，并提到学校管理层为这个家庭 “ 铺开了红地毯 ” 。他还说，若能在哈佛见到这名学生将 “ 意义重大 ” 。





一年前，哈佛大学某研究生院的院长称赞招生办主任录取了一些 “ 对所有人都是巨大胜利 ” 的学生。他特别提到一名与一位承诺资助学校大楼和奖学金的捐赠者有关系的学生。在质询担任哈佛大学招生负责人 30 多年的威廉 · 菲茨西蒙斯时，代表 “ 学生支持公平招生 ” 组织的律师在法庭上展示了这些电子邮件。





在波士顿联邦法院的庭审中，该组织的律师们说，哈佛大学接受校友和捐赠者的亲属入学，即使他们在学术上竞争力不够，但菲茨西蒙斯否认了这一指控。菲茨西蒙斯说，虽然有时候捐赠者的亲属会进入他的特别 “ 名单 ” ，但这些人仍然需要得到一个由 40 人组成的委员会的审查，最终是否录取，将由委员会做出决定。不过，菲茨西蒙斯说，哈佛有充分理由对支持者给予更多关注。





他说： “ 这对学校的长期实力很重要，这样我们才能拥有提供奖学金等所需的资源。 ” 在法庭外接受记者采访时，哈佛大学的律师之一威廉 · 李强调说，虽然一些捐赠者的子女能够进入哈佛，但也有些人不能。所谓的 “ 遗产偏好 ” 在精英大学很常见，但现在遭到一些校园活动人士的押击，他们说这种做法夺走了低收入和第一代学生的学位。虽然这种做法是众所周知的，但很少像今天这样受到公开讨论。





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