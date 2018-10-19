白宫提名退役准将任东亚事务助理国务卿：能说朝语汉语

海外媒体称，美国总统特朗普计划提名前空军将军戴维 · 史迪威担任国务院负责东亚事务的最高级别外交官。尽管该地区存在重大挑战，但这个职位已经空缺一年多。





据路透社 10 月 17 日报道，一份白宫声明 17 日称，特朗普已经宣布，打算提名曾为职业战斗机飞行员的史迪威担任负责东亚和太平洋事务的助理国务卿。史迪威能说朝鲜语、汉语和一些日语。





这项提名必须获得参议院批准。专家们称，史迪威很可能会得到参议院的广泛支持。





报道称，自从前任助理国务卿丹尼尔 · 拉塞尔 2017 年 4 月离职以来，该职位一直空缺。

在服役 35 年后，史迪威 2015 年以准将军衔从美国空军退役。





白宫的声明称，他目前在美国印度洋 - 太平洋司令部夏威夷总部担任中国战略重点小组负责人，同时也是夏威夷火奴鲁鲁东西方中心的兼职高级研究员。





报道称，史迪威 1980 年作为一名朝鲜语专家加入空军，他曾在韩国服役，后来获得亚洲研究和汉语学位。





他还曾在驻日本空军服役，曾在五角大楼担任亚洲规划高级职务，并于 2011 年至 2013 年担任驻北京的武官。





报道称，拉塞尔对史迪威获得提名表示欢迎。他在一封电子邮件说： “ 我与戴维 · 史迪威共事过，对他很了解。我很高兴总统现在任命了一位经验丰富的亚洲问题专家担任这一重要职务，希望参议院迅速批准他的任命。 ”





报道注意到，特朗普的前国务卿雷克斯 · 蒂勒森曾提名拉塞尔的前副手苏珊 · 桑顿担任这一职务，但政府鹰派认为她在中国问题上过于软弱，她的提名未被提交给参议院表决。





亚洲问题专家、前共和党国会工作人员埃里克 · 塞耶斯说，史迪威将受到共和党亚洲问题观察人士欢迎。





另据香港《南华早报》网站 10 月 18 日报道，美国总统特朗普 17 日宣布，打算提名一名美国空军退役军人出任国务院负责东亚事务的最高级别外交官。根据白宫发表的一份声明，特朗普有意提名戴维 · 史迪威为负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，这是监督美国与中国等亚洲国家外交关系的一个关键角色。





报道称，如获美国参议院批准，史迪威将取代苏珊

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桑顿。桑顿已于

7

月底退休，曾担任代理助理国务卿。据《华盛顿邮报》和其他美国媒体称，美国外交使团的资深外交官桑顿对中国不够强硬，因此与特朗普亚洲领导团队的其他成员步调不一致。

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