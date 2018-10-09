港媒分析彭斯讲话用意——美要亚洲国家在南海问题上选边站队

美国副总统迈克 · 彭斯本周发起了华盛顿近年来对北京最猛烈的抨击，尽管中国领导人可能是他的主要目标听众，但分析人士说，中美这两个大国在有争议的南中国海上发动了争夺霸权的代理战，彭斯也向卷入其中的本地区国家发出了讯息：你们要选边站队。





分析人士称，这次讲话表明，特朗普总统的政府即将把两国间正在展开的贸易战激化为更广泛的冷战式对抗。该讲话的 “ 无端指责 ” 立即引发中国的批评。





多年来，越南、马来西亚和新加坡等中国的邻国一直小心翼翼地平衡与这两个超级大国的关系。在目前这种情况下，它们可能会被哄劝着选边站队。





中美观察家说，当前压力可能会以这样一种形式出现，也就是美国希望这些国家像法国、英国和澳大利亚等传统西方盟友一样，对于中国对南中国海大片地区提出的有争议的主权声索采取更强硬的立场。





这将进一步激化因美国和英国在该海域举行演习而有可能爆发的紧张局势。除了南中国海问题之外，华盛顿长期以来一直对于北京对日本附近尖阁诸岛（中国称钓鱼岛及其附属岛屿）的主权声索以及它在台湾问题上日趋强硬的立场感到不满。





彭斯发表讲话后，布鲁金斯学会的中国问题观察家瑞安 · 哈斯（何瑞恩）立即撰写评论文章说，讲话至少有一部分内容旨在争取 “ 国际社会支持美国对抗中国的努力 ” 。





常驻新加坡的外交观察员伊恩 · 斯托里说，就在彭斯发表讲话的前几天，由于美国和中国的军舰险些相撞，南中国海成了密切关注的焦点。如果紧张局势得不到缓和，南中国海很可能会成为这两个大国对抗的主要舞台。





其他分析人士说，因为华盛顿正鼓动盟友和友邦在该海域采取更多挑战北京的行动，尤其是通过开展 “ 航行自由 ” 行动，南中国海成为中美紧张关系主要战场的可能性增大了。





到目前为止，忠实盟友英国一直响应这一呼吁，英国皇家海军 “ 阿尔比恩 ” 号军舰 8 月份在该水域开展了一次 “ 航行自由 ” 行动。





南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋认为，无需对冷战式紧张局势的前景感到担忧。他说，目前的 “ 角力 ” 只是摆姿态而已。





他说：

“

中国正在表明其决心捍卫从填海和重建中获得的好处，美国则想要表明这种扩大的存在是不可接受的。但两国未来会打一场海战吗？我不这么认为。

”

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