美高官“打脸”安倍逼日开放农业市场：美国一直在保护日本

日媒称，围绕日美首脑达成协议的启动贸易谈判一事，双方的不同意图迅速显现。像是在否定日本首相安倍晋三的乐观论调一般，美国高官明确表示该磋商就自由贸易协定（ FTA ）谈判，并放话称将迫使日本实施超出预想的市场开放。难以预测的 “ 特朗普外交 ” 使得不安情绪在日本国内农户中蔓延。





颜面尽失





据日本共同社 10 月 7 日报道， “ 美国长期以来一直保护着日本。 ” 美国农业部长珀杜当地时间 4 日在要求日本开放农业市场时，意味深长地点中日本的 “ 要害 ” 。作为对日本安全保障做出贡献的回报，美方要求获得超过日欧经济伙伴关系协定（ EPA ）的成果。采用威逼手段的 “ 强制外交 ” 显露端倪。





报道称，美国副总统彭斯在演讲中特意提及草稿中没有写到的 “FTA” ，对开展谈判表明积极态度。为强调与覆盖全面的 FTA 不同而搬出 “ 货物贸易协定 ” （ TAG ）这一生僻词语进行说明的日本政府因此颜面尽失。





报道指出，日本同意启动谈判的目的在于规避美国考虑对汽车加征的关税。安倍认为获得了美国总统特朗普有关冻结关税的承诺，但美国政府接二两三做出似乎要毁约的发言，特朗普的承诺在多大程度上值得信赖令人怀疑。





“ 原本因为上周首脑会谈的结果而感到放心。现在又开始担心了。 ” 在岩手县从事肉牛养殖的男性难掩困惑。美国对日出口农产品总额在 2017 年达 119 亿美元，牛肉为主要产品。若按美国要求下调关税，难免将对日本国内产地造成打击。





日本农业相关人士对政府一直为增加汽车等工业品出口而采取同意下调关税等牺牲农业的做法抱有根深蒂固的不满情绪。自民党在农林水产政策方面具有影响力的 “ 农水族议员 ” 对美国高官的发言表示愤怒，称 “ 想说别开玩笑了，双方首脑明明通过文件做了决定的 ” 。鉴于明年即将举行参院选举，当下也是相关议员希望避免招来农户反感以致失去选票的时期。





报道认为，若屈服于美国的要求，欧盟及其他跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）参加国想必也会要求日本做出同样的让步。日本农业或将难免陷入无法挽救的不利局面。





躲避批评





报道称，日本政府的说明一开始就显露出试图躲避来自患有 “FTA 过敏症 ” （贸易消息人士语）的农业相关者批判的姿态。根据世界贸易组织（ WTO ）的规则，即使在 TPP 承诺的范围内，若不缔结 FTA ，就不允许采取调低关税、仅优待美国的措施。





日本政府内部也出现批评意见，经济部门的干部称： “ （同意与美国启动的贸易谈判）任谁看都是 FTA 。这是很牵强的掩饰。 ” 也有意见认为，安倍在 5 月的国会答辩中称此次谈判前的部长级贸易磋商 “ 既不是 FTA 谈判也不是预备性磋商 ” 的发言产生了影响。





报道称，日美贸易谈判将在明年初正式启动。对于甚至不惜发动贸易战的特朗普政府，谈判中的

“

常识

”

很有可能不会起效，这无疑将是一场关系到安倍政权沉浮的艰难谈判。

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