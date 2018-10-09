巴西大选凸显社会两极分化 左右阵营分庭抗礼

外媒称，巴西最高选举法院院长韦伯表示，社会自由党的候选人博尔索纳罗和劳工党的候选人阿达将在第二轮巴西总统选举中相遇。





据俄罗斯卫星通讯社 10 月 8 日报道，韦伯表示，尚未得出最终的选举结果。同时，选举法院在统计完 99% 选票后公布的最新数据显示，阿达得票率 28.9% ，博尔索纳罗得票率 46.2% 。





报道称，她说： “ 我宣布，目前已决出进入总统大选第二轮投票的候选人，是雅伊尔 · 博尔索纳罗，获得 46% 的有效选票，以及候选人费尔南多 · 阿达，获得 28% 选票。 ”





另据《西班牙人报》网站 10 月 7 日报道，此前民调显示，呼声最高的两位候选人 —— 获得 35% 支持率的极右翼政党社会自由党总统候选人博尔索纳罗，以及获得 22% 支持率的前总统卢拉的接替者、劳工党总统候选人阿达，他们的反对率也最高。 45% 的选民表示绝不投票给博尔索纳罗， 40% 的选民表示绝不支持阿达。





圣保罗大学政治学家和研究人员温贝托 · 丹塔斯强调说， “ 这个现象说明巴西社会两极分化，两位候选人代表两个极端，相互之间分歧巨大。选民会投票给两人当中他们较不讨厌的一个，他们为了反对某人而投票，为了不让某人获胜而投票给另一位，第二轮投票的竞争和辩论将会非常激烈，会曝出很多指控 ” 。





报道称，巴西社会在竞选期间分裂为两个派别，一派是 “ 反劳工党主义 ” ，因为劳工党深陷腐败丑闻，而该党领导人、前总统卢拉也因此而入狱；另一派反对博尔索纳罗的保守思想以及种族主义、排外和支持独裁的激烈言论。





丹塔斯认为，此次大选结局难料，人们没想到劳工党在深陷腐败丑闻之后仍能东山再起，而原先支持率低下的博尔索纳罗在 9 月遇袭后曝光率和支持率明显上升，不过他的右翼纲领和激烈言论能否在选举第二轮获得支持仍然是谜。





此外据埃菲社里约热内卢 10 月 6 日报道，巴西历史上最受欢迎的领导人、前总统卢拉 6 日庆祝自己在狱中度过的第一个生日，并呼吁民众在 7 日的大选中投票给劳工党总统候选人阿达作为生日礼物。





报道称，通过律师转达的信件，以及在劳工党网站上发布的视频，年满 73 岁的卢拉请求民众投票给阿达，在卢拉被剥夺竞选资格之后，阿达接替卢拉成为劳工党总统候选人。





卢拉在信中说： “ 亲爱的巴西人民， 10 月 6 日是我的生日，我希望能得到一个生日礼物，那就是巴西人民在 10 月 7 日投票给阿达，选举他为总统。阿达就是卢拉。 ”





又据埃菲社 10 月 6 日报道，巴西大选中的两位热门候选人博尔索纳罗和阿达为拯救巴西经济制定了截然不同的模式。





民调指出，选举总统同时也意味着选择他们的经济政策。博尔索纳罗支持自由主义模式，主张私有化和削减公共开支；阿达主张实行经济干预，他承诺要推翻最近两年特梅尔政府实行的财政紧缩措施，利用公共开支帮助经济发展。





报道称，两位候选人对巴西经济的诊断完全不同。目前巴西经济刚开始从长达数年的深重衰退中复苏，但失业率仍然让人担忧，财政赤字巨大，难以为继。政府预计今年巴西的经济增长率仅为 1.3% 。大部分总统候选人认同巨额财政赤字是巴西经济面对的主要挑战，但是他们在养老体制改革问题上意见不同。





经济分析人士安德烈

·

佩尔费托指出，

“

我认为市场并不看好博尔索纳罗的胜利，但认为阿达会失败。因为市场熟悉劳工党及其经济政策，认为它是高财政赤字的罪魁祸首，但是对博尔索纳罗却一无所知，他的经济政策还是个谜

”

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