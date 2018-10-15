德国总统到访 希腊忙追讨3800多亿美元战争赔偿

希腊总统帕夫洛普洛斯 11 日告诉德国总统弗兰克 — 瓦尔特 · 施泰因迈尔，希腊将继续为第二次世界大战死难者向德国索要赔偿并且要求偿还纳粹德国强行索要的贷款。

当天在首都雅典与施泰因迈尔会面时，帕夫洛普洛斯说，希腊追讨 “ 占领贷款 ” 和战争赔偿 “ 合法 ” 且 “ 公平 ” ，这些要求是在 “ 抵抗那些想要回到噩梦般过去的人 ” ，暗指欧洲极右翼势力。

纳粹德国 1941 年至 1944 年占领希腊，为镇压反抗而摧毁千座村庄，杀害数以万计希腊人。纳粹德国从希腊中央银行提取 “ 占领贷款 ” ，用于在北非作战。希腊后续经历恶性通货膨胀，数以万计民众饿死。

希腊政府认定， “ 占领贷款 ” 总计 4.67 多亿德国马克，可折算为现有币值 69.5 亿至 115 亿美元；德国须偿还 100 亿美元 “ 贷款 ” ，为战争罪行赔偿 3810 亿美元。

施泰因迈尔为纳粹德国在希腊的 “ 恐怖 ” 行径道歉。他访问雅典郊外一座原纳粹集中营遗址时说，德国依旧对纳粹罪行负有 “ 道义和政治 ” 责任。





陪同访问的左翼在野党高层成员格雷戈尔 · 居西告诉德国丰克媒体集团，纳粹德国强迫希腊提供贷款， “ 德意志联邦共和国仍对这笔贷款有责任 …… 应该还钱并就利息谈判 ” 。

只是，德国政府就纳粹罪行道歉，却不愿意讨论赔偿。自 1960 年向希腊支付 11.5 亿德国马克以来，德国否认亏欠希腊。总理安格拉 · 默克尔的发言人斯特芬 · 赛贝特 10 日说： “ 我们认为，赔偿问题在法律和政治层面已经最终解决。 ”

希腊 2009 年底爆发债务危机，次年接受国际金融救助，施行痛苦的财政紧缩政策，直至今年 8 月退出最后一轮救助计划。按照路透社的说法，现在重新提出赔偿问题，成为触发国民情绪的敏感议题，不少人把火气撒向德国。

作为最大放贷方，德国先前迟迟不放行最后一笔

150

亿欧元贷款，招致希腊不满。美联社报道，希腊官员上月证实，今年底寻求议会批准，正式推进向德国索赔。

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