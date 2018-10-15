    • 2018年10月15日

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    美第一夫人:“我不在乎”外套是给批评我的媒体看的

    星期一, 十月 15, 2018

    自称世界上最受欺凌的人之一”——美国第一夫人梅拉尼娅又挨批了。在美国广播公司（ABC12日播出的一段采访中，梅拉尼娅披露说，自己今年6月探望移民儿童时所穿的印有我不在乎字样的外套，其实别有用意。这段与她此前声明相悖的表态引发国际媒体广泛关注。
    　　
    在梅拉尼娅我不在乎外套引发批评之初，特朗普表示那是梅拉尼娅要传达给假新闻媒体的信息。但随后梅拉尼娅坚称那只是件外套，没有任何意义。当时美国媒体曾广泛质疑梅拉尼娅的动机，猜测她可能是对移民儿童骨肉分离问题表示我不在乎

    时隔4个月，梅拉尼娅如今在接受ABC采访时说，我穿这件夹克就是给人看的，是给那些批评我的左派媒体看的。我要告诉他们我根本不在乎！梅拉尼娅批评媒体总是关注她的着装。她还说：我常问自己，如果我没穿那件外套，是否还会获得媒体大篇幅的报道？我希望他们能将焦点放在我做的事情和倡议上，而非我穿了什么。
    　　
    然而，长期批评特朗普的美国有线电视新闻网（CNN）并不接受这种说法。在13日的报道中，CNN指出，梅拉尼娅此时改口没有意义，他们夫妇二人此刻与媒体的关系，与6月时并无不同。CNN认为，这种出尔反尔已成为特朗普政府的常态。而且不论媒体说什么，特朗普这边总要唱反调。
    　　
    早在ABC的采访正式播出前，梅拉尼娅在访谈中关于自己是世界上最受欺凌的人之一的言论就已引发舆论关注。英国广播公司（BBC14日称，梅拉尼娅关于外套问题的改口收获两极评论。有人因此更加欣赏她的勇气和直言，但也有人指出，这只能说明她和她的团队只是在说谎。BBC认为，不管怎样，这次改口只会使梅拉尼娅在她丈夫剩余的任期内更受关注。而评论员将更加注意挖掘那些隐藏在她服饰中的信息。

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