美第一夫人:“我不在乎”外套是给批评我的媒体看的

自称“世界上最受欺凌的人之一”——美国第一夫人梅拉尼娅又挨批了。在美国广播公司（ABC）12日播出的一段采访中，梅拉尼娅披露说，自己今年6月探望移民儿童时所穿的印有“我不在乎”字样的外套，其实别有用意。这段与她此前声明相悖的表态引发国际媒体广泛关注。
在梅拉尼娅“我不在乎”外套引发批评之初，特朗普表示那是梅拉尼娅要传达给“假新闻媒体”的信息。但随后梅拉尼娅坚称那“只是件外套”，没有任何意义。当时美国媒体曾广泛质疑梅拉尼娅的动机，猜测她可能是对移民儿童骨肉分离问题表示“我不在乎”。
时隔4个月，梅拉尼娅如今在接受ABC采访时说，“我穿这件夹克就是给人看的，是给那些批评我的左派媒体看的。我要告诉他们我根本不在乎！”梅拉尼娅批评媒体总是关注她的着装。她还说：“我常问自己，如果我没穿那件外套，是否还会获得媒体大篇幅的报道？我希望他们能将焦点放在我做的事情和倡议上，而非我穿了什么。”
然而，长期批评特朗普的美国有线电视新闻网（CNN）并不接受这种说法。在13日的报道中，CNN指出，梅拉尼娅此时改口没有意义，他们夫妇二人此刻与媒体的关系，与6月时并无不同。CNN认为，这种出尔反尔已成为特朗普政府的常态。而且不论媒体说什么，特朗普这边总要唱反调。
早在ABC的采访正式播出前，梅拉尼娅在访谈中关于自己是“世界上最受欺凌的人之一”的言论就已引发舆论关注。英国广播公司（BBC）14日称，梅拉尼娅关于外套问题的“改口”收获两极评论。有人因此更加欣赏她的勇气和直言，但也有人指出，这只能说明她和她的团队只是在说谎。BBC认为，不管怎样，这次“改口”只会使梅拉尼娅在她丈夫剩余的任期内更受关注。而评论员将更加注意挖掘那些隐藏在她服饰中的信息。
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