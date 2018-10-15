美在利比里亚慈善女校成魔窟:四分之一女生被强奸

“慈善学校沦为魔窟！”近日，美国一家独立调查媒体与《时代》杂志联合揭露了一桩骇人听闻的罪行——在非洲国家利比里亚，美国慈善机构开办的女校，竟成为该机构联合创始人的“性侵乐园”。更可怕的是，罪行被遮盖，忽略和遗忘。在事情过去好几年，施害者已经病死之后，才被媒体曝光。该机构才为罪行道歉。此前，该慈善机构一直都遮掩丑闻，并勾结当地政府官员，试图干预司法调查，“在案件背后还有更为复杂的问题”。
据媒体报道，这家慈善组织名为“超越自己”，成立于2009年。创始人凯蒂·梅勒的初衷是帮助利比里亚失学女童重新获得教育权利，并免受性剥削之害。但令人讽刺的是，这些少女从街头回到学校后，却遭到了该组织的联合创始人之一、梅勒的男友麦金托什·约翰逊的蹂躏。据披露，这所慈善学校1/4的学生、“全部的11岁以上女童”都曾遭约翰逊强奸，其中最小的受害者仅10岁。她们中的一些人被强奸后怀孕，约翰逊威胁让她们堕胎，并称如果告发他，就取消这些女生的奖学金资格，甚至恐吓要将她们杀害。2016年，约翰逊在受审期间因艾滋病死亡，逃过了应有的惩罚。目前共有多少受害者被感染艾滋病不得而知，至少有好几个被查出是HIV病毒携带者，且有受害者怀孕后生下的婴儿疑因艾滋病丧生。但学校没有对在校女生进行检查。
事发学校位于利比里亚首都蒙罗维亚著名的西点贫民窟，是该国第一所为保障女童受教育权而建立的学校。时任利比里亚总统埃伦·约翰逊-瑟利夫同意“超越自己”组织免费使用教学楼，并曾出席该校首个开学典礼，同时呼吁创办更多类似慈善学校。
梅勒为利比里亚的慈善项目在美国募得800多万美元善款，其中近60万美元来自美国政府。在国内，她成为关注世界发展问题的风云人物，与巴菲特、比尔·盖茨和奥普拉等名人都建立起关系，甚至在奥巴马执政时期收到过白宫邀请。在利比里亚，“超越自己”运营的学校达到19所，学生共计4000余人。该机构的目标是在2021年前，将学校数量增加到500所，学生人数达到50万。
而与此同时，“系统性的性侵丑闻”却在慈善学校发酵，有该校学生和员工揭发约翰逊的罪行。但“超越自己”却“扮演了极不光彩的角色”，试图掩盖丑闻并通过贿赂相关政府官员和法官干预司法程序。
2014年该案首次开庭时，正值埃博拉病毒袭击利比里亚。“超越自己”贡献人力物力协助利比里亚抗击病毒，梅勒甚至因此被评为《时代》杂志年度人物。但与此同时，即便有10名女生出面指控约翰逊，这一案件还是不了了之——据称因为原告涉嫌实施贿赂影响司法公正。调查此事的媒体指出，当地政府对此案长期“石沉大海”负有很大责任，特别是利比里亚反性别暴力部门负责人约翰·加布里尔。在调查中，他并没有传唤案件关键证人，包括发现丑闻并报警、且愿意提供证言的慈善机构工作人员。加布里尔还恐吓为媒体提供信息的证人，让他们撤回指控。上周，媒体联络加布里尔，但他否认看到报道，也拒绝做出回应。利比里亚司法部长穆萨·迪恩等一些政府高官也没有回应此事。
在舆论高度关注之下，“超越自己”13日已承认性侵丑闻，称机构在利比里亚开办的学校发生“严重失误”，导致女学生遭到“系统性强奸”。该机构在网站声明中说，“我们感到非常抱歉。对所有在2014年及之前被约翰逊强暴的女孩，（我们想说）我们辜负了各位。”该机构表示，约翰逊滥用手中权力，使得学校工作人员未能上报这一事件。“我们的领导层应当早点发现这些迹象。我们已经、而且会继续推动培训和监督措施，避免再次忽略（类似问题的发生）。”该机构还声称，将对可能患上艾滋病的被强奸女生提供一切可能的援助。
然而这份道歉并不能完全平息舆论愤怒。率先发现这一问题的学校工作人员曾对媒体表示，“超越自己”认为利比里亚当地人全都“缺乏教育且愚蠢”，“当地体系脆弱，他们因为是白人所以可免受惩罚。”利比里亚调查媒体《非洲头版》采访该国援助工作负责人摩尔。他表示，一个关注和解决性虐待和性剥削问题的机构，竟然“天真”到忽视了援助机构本身的权力可能被滥用、且对此毫无防范机制又推卸责任，这实在令人震惊。
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