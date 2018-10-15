美在利比里亚慈善女校成魔窟:四分之一女生被强奸

“ 慈善学校沦为魔窟！ ” 近日，美国一家独立调查媒体与《时代》杂志联合揭露了一桩骇人听闻的罪行 —— 在非洲国家利比里亚，美国慈善机构开办的女校，竟成为该机构联合创始人的 “ 性侵乐园 ” 。更可怕的是，罪行被遮盖，忽略和遗忘。在事情过去好几年，施害者已经病死之后，才被媒体曝光。该机构才为罪行道歉。此前，该慈善机构一直都遮掩丑闻，并勾结当地政府官员，试图干预司法调查， “ 在案件背后还有更为复杂的问题 ” 。

据媒体报道，这家慈善组织名为 “ 超越自己 ” ，成立于 2009 年。创始人凯蒂 · 梅勒的初衷是帮助利比里亚失学女童重新获得教育权利，并免受性剥削之害。但令人讽刺的是，这些少女从街头回到学校后，却遭到了该组织的联合创始人之一、梅勒的男友麦金托什 · 约翰逊的蹂躏。据披露，这所慈善学校 1/4 的学生、 “ 全部的 11 岁以上女童 ” 都曾遭约翰逊强奸，其中最小的受害者仅 10 岁。她们中的一些人被强奸后怀孕，约翰逊威胁让她们堕胎，并称如果告发他，就取消这些女生的奖学金资格，甚至恐吓要将她们杀害。 2016 年，约翰逊在受审期间因艾滋病死亡，逃过了应有的惩罚。目前共有多少受害者被感染艾滋病不得而知，至少有好几个被查出是 HIV 病毒携带者，且有受害者怀孕后生下的婴儿疑因艾滋病丧生。但学校没有对在校女生进行检查。

事发学校位于利比里亚首都蒙罗维亚著名的西点贫民窟，是该国第一所为保障女童受教育权而建立的学校。时任利比里亚总统埃伦 · 约翰逊 - 瑟利夫同意 “ 超越自己 ” 组织免费使用教学楼，并曾出席该校首个开学典礼，同时呼吁创办更多类似慈善学校。

梅勒为利比里亚的慈善项目在美国募得 800 多万美元善款，其中近 60 万美元来自美国政府。在国内，她成为关注世界发展问题的风云人物，与巴菲特、比尔 · 盖茨和奥普拉等名人都建立起关系，甚至在奥巴马执政时期收到过白宫邀请。在利比里亚， “ 超越自己 ” 运营的学校达到 19 所，学生共计 4000 余人。该机构的目标是在 2021 年前，将学校数量增加到 500 所，学生人数达到 50 万。

而与此同时， “ 系统性的性侵丑闻 ” 却在慈善学校发酵，有该校学生和员工揭发约翰逊的罪行。但 “ 超越自己 ” 却 “ 扮演了极不光彩的角色 ” ，试图掩盖丑闻并通过贿赂相关政府官员和法官干预司法程序。

2014 年该案首次开庭时，正值埃博拉病毒袭击利比里亚。 “ 超越自己 ” 贡献人力物力协助利比里亚抗击病毒，梅勒甚至因此被评为《时代》杂志年度人物。但与此同时，即便有 10 名女生出面指控约翰逊，这一案件还是不了了之 —— 据称因为原告涉嫌实施贿赂影响司法公正。调查此事的媒体指出，当地政府对此案长期 “ 石沉大海 ” 负有很大责任，特别是利比里亚反性别暴力部门负责人约翰 · 加布里尔。在调查中，他并没有传唤案件关键证人，包括发现丑闻并报警、且愿意提供证言的慈善机构工作人员。加布里尔还恐吓为媒体提供信息的证人，让他们撤回指控。上周，媒体联络加布里尔，但他否认看到报道，也拒绝做出回应。利比里亚司法部长穆萨 · 迪恩等一些政府高官也没有回应此事。





在舆论高度关注之下， “ 超越自己 ”13 日已承认性侵丑闻，称机构在利比里亚开办的学校发生 “ 严重失误 ” ，导致女学生遭到 “ 系统性强奸 ” 。该机构在网站声明中说， “ 我们感到非常抱歉。对所有在 2014 年及之前被约翰逊强暴的女孩，（我们想说）我们辜负了各位。 ” 该机构表示，约翰逊滥用手中权力，使得学校工作人员未能上报这一事件。 “ 我们的领导层应当早点发现这些迹象。我们已经、而且会继续推动培训和监督措施，避免再次忽略（类似问题的发生）。 ” 该机构还声称，将对可能患上艾滋病的被强奸女生提供一切可能的援助。

然而这份道歉并不能完全平息舆论愤怒。率先发现这一问题的学校工作人员曾对媒体表示，

“

超越自己

”

认为利比里亚当地人全都

“

缺乏教育且愚蠢

”

，

“

当地体系脆弱，他们因为是白人所以可免受惩罚。

”

利比里亚调查媒体《非洲头版》采访该国援助工作负责人摩尔。他表示，一个关注和解决性虐待和性剥削问题的机构，竟然

“

天真

”

到忽视了援助机构本身的权力可能被滥用、且对此毫无防范机制又推卸责任，这实在令人震惊。

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