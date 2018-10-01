科学家尝试用中药治痴呆症

美媒称，中国科学家从中医实践 —— 一种有 3000 年历史、以调节体内能量流动为目的的方法 —— 中借用了三种成分，利用现代制药技术配制了一个治疗痴呆症的药方。目前痴呆症无法治愈。

据彭博新闻社网站 9 月 27 日报道，配方中含有银杏叶、人参和藏红花提取物，药品名称为塞络通。该药将于本月在澳大利亚墨尔本进入后期研究阶段，而旨在验证其效果的更大规模的临床试验将于今年晚些时候在中国启动。

报道称，这种草药合剂提供了一条无人踏足的道路，通向一个充斥着失败的研究领域。塞络通一旦取得成功，有可能带来首个获批的治疗血管性痴呆症的药物。血管性痴呆症是一种与年龄相关的脑退化症，类似于阿尔茨海默病。研究人员希望研发该药物的意义能超出治疗痴呆症的范畴，他们寻求验证一种能实现制药领域创新的新方法，这种新方法结合了传统药物的古老智慧与现代药品研发的科学严谨性。

中国神威药业集团有限公司驻北京的临床研究总监张华健说： “ 如果我们在治疗血管性痴呆症方面取得成功，这将成为一个展示如何研发其他中药的好例子。 ”

报道称，就塞络通而言，研究人员从每种配料中分离出化学成分，确定并描述其生物活性，然后研究多种组合方式，以确定最佳配方。

据该药的发明者、中国中医科学院西苑医院研究中心主任刘建勋说，每粒胶囊含有 10 种活性成分。刘及其同事记录了每种成分如何被身体吸收、在哪里吸收，以及作用效果和机制。

负责在澳大利亚进行最后阶段研究的首席研究员、西悉尼大学国家补充医学研究所临床药理学家丹尼斯 · 张（音）说，银杏叶被用来改善神经认知，而人参这种 “ 神奇药草 ” 的好处包括增强记忆力和反应能力。他说，藏红花是一种香料，被中国人用来给鸡汤调味，素来以能促进血液循环和抗抑郁闻名。

张说，在塞络通中，这种组合的目的是改善大脑的血液循环和灌注、减轻炎症以及加强脑细胞之间的通信。





报道称，在血管性痴呆症中，脑细胞被轻微中风和其他妨碍氧气供应的损伤杀死，导致记忆、思维和行为发生改变。虽然死亡的神经元无法恢复，但该药的目标是通过改善连接健康细胞的网络来保持甚至增强大脑功能。该药也能为其他形式的痴呆症患者带来同样的好处，因为研究人员通过尸检发现，很大一部分死亡患者的大脑都出现了血管变化。

张说： “ 我们从未说过我们将尝试找到一种治疗方法，但发病进程将显著放缓 —— 这是希望所在。 ”

他说，在一项以 17 名服用塞络通的血管性痴呆症患者为对象、为期 16 周的试验性研究中，研究人员利用单光子发射计算机断层扫描技术研究这些患者的大脑血液循环的变化，发现他们控制认知、语言理解和工作记忆的区域出现了改善。这支持了在中国进行的一项中期研究结果，即塞络通可以改善轻中度痴呆症患者的认知和日常机能。

墨尔本弗洛里神经学和精神卫生研究所血管性神经退化研究实验室负责人、认知神经学家埃米

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布罗特曼说：

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这是一项给人以希望的研究。

”

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