汇率操纵国成贸易战筹码 习特会被传将重启

综合媒体10月11日报道，美国财政部长努钦（Steven Mnuchin）接受英国《金融时报》采访时表示，美国财政部正在密切关注货币问题。努钦表示，他希望可以在和中方进行的贸易磋商中讨论货币问题，并确保中国没有在搞竞争性货币贬值。
美国财政部将于10月中旬发布汇率操纵半年度报告。外界普遍认为该份报告将于下周四（10月18日）发布，但努钦在采访中称：“很快就会发布。”
英国路透社10月11日报道认为，中国被认定为汇率操纵国的可能性并不小，特别是在中美贸易战处于高度紧张的时期。
分析人士指出，4月以来人民币汇率震荡回落，一方面美元指数震荡上行，加上中美贸易战不断升级，美国持续施压加剧市场不安情绪；另外中国经济面临的下行压力，内外部交织共同作用拉低了人民币汇率。
一中资行交易员称：“如果没有央妈（中国人民银行）出手，人民币汇率肯定比现在低得多。但美国一向是强权逻辑，不讲道理的。” 而国际投资银行高盛（Goldman Sachs）最新报告也指出，鉴于汇率问题在中美贸易战中扮演了“核心角色”，此次美国认定中国为汇率操纵国并非不可思议。
报道称，早在特朗普（Donald Trump）竞选美国总统时期，曾表示中国是操纵汇率的“总冠军”，要把中国贴上汇率操纵国的标签；随着中美贸易战不断升级，特朗普料不会放弃用来恐吓他国的“汇率操纵国”这一传统工具，而且极有可能将其视为针对中国的一个重要筹码。
报道还称，该次中美首脑会谈将由努钦牵头，且双方已经成立了筹备小组。美方小组成员包括推动中美建交的前美国总统尼克松（Richard Nixon）之孙，中方小组成员包括熟悉经济事务的国务院副总理刘鹤。 不过报道指出，美国政府内部对华鹰派强烈反对筹备中美首脑会谈。 （多维新闻）
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