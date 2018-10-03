印3万农民要冲进德里抗议 警方用催泪弹水炮阻止

从上月底至今，印度北方邦的数万名农民们已加入到一场抗议示威活动中，他们或徒步、或驾驶拖拉机，大规模并有组织地向德里行进，要求政府免除他们的农业贷款以及降低燃料价格。

据印度报业托拉斯（ PTI ）报道，当地时间周二（ 2 日），在德里与北方邦交界处，抗议农民遭到警方设置的路障拦阻，双发一度爆发冲突，为阻止抗议队伍进入新德里，北方邦警方开始使用警棍、高压水枪以及催泪瓦斯等，用以驱散抗议人群。





一名高级警官表示，农民们开着拖拉机冲破了警方设置的路障，对此，警方不得不使用高压水枪等阻拦这些高喊着口号的抗议农民。据《印度斯坦时报》报道，警方还介绍，这些农民为了强行前进，还向警方投掷石块。

新德里电视台报道称，已有数名抗议者在示威过程中受伤。





1 日开始，德里警方还在德里东部以及东北部发布禁令，严禁五人或五人以上规模的集会，此外喇叭等扩音设备的使用都被禁止。

这场抗议集会于 9 月 23 日在哈里瓦发起，此后北方邦东部及西部地区的农民开始加入其中。根据新德里电视台的数据，至少有 3 万名农民参加抗议活动。

据新德里电视台报道，这些抗议农民的诉求是：要求政府免除农业贷款、对电力与燃料进行补贴，同时政府应该为 60 岁以上的农民提供抚恤金。他们还要求，柴油拖拉机不应被纳入国家绿色法庭的指令范围，应允许 10 年以上车龄的柴油车进入首都地区。

1 日晚，由抗议农民代表组成的代表团与北方邦首席部长约吉 · 阿迪亚纳斯（ Yogi Adityanath ）进行谈判，但会谈以失败告终。





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