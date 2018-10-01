    • 2018年10月1日

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    日媒称日本社保改革将迈出第一步：高龄就业

    星期一, 十月 01, 2018

    日媒称，日本政府决定，关于未来三年社保制度改革具体措施和目标期限的时间表，将在2019年夏天参议院选举前制订完成。其中，扩大高龄者就业的措施将于年内率先实施，之后着手启动有关养老金和医疗制度的改革。日本首相安倍的想法是在20219月任期结束前，为中长期的社保改革指明方向。

    据日本《产经新闻》927日报道，安倍在不久前获得连任的自民党总裁选举中呼吁，为建立让所有年龄层都能安心的社会保障制度，政府将果断实施为期三年的改革，这也成为其竞选纲领的支柱内容。

    报道称，作为第一年的课题，安倍旨在完善高龄者可以继续工作的环境，并已经指示将在10月上旬召开的政府未来投资会议上研究具体措施。据政府关系人士介绍，之所以要向研究增长战略的未来投资会议征求意见，除了增加高龄者就业有助于减轻医保等方面的财政负担外，还因为充足的劳动力将有望带动经济增长。

    高龄者雇佣安定法规定，所有企业都有义务确保有工作意愿与能力的人员被雇用到65岁。政府有意将上限提高到70岁，并呼吁企业将此作为努力的目标。还有方案计划对新录用高龄人士的企业给予补贴。

    报道称，养老金和医疗制度改革的具体措施将在2019年夏天时间表制订完成后，以政府召开经济财政咨询会议的形式在2019年底前完成讨论，目标是在2020年的国会会期内提交相关法案。

    报道称，安倍希望实施可以将公共年金领取年龄提高到70岁以后的制度。目前，领取年龄原则上为65岁，但也可以根据领受人的意愿延迟到70岁，因为开始领取养老金的年龄越高，每月的给付额也就越高。如果可以延迟到75岁，那么选择的余地也就更大。

    报道还称，政府还将研究提高高收入家庭承担的医疗费用。为实现压缩社保开支的目标，上述可能给民众生活带来痛苦的改革究竟能推进到什么程度还值得关注。

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