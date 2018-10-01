日媒称日本社保改革将迈出第一步：高龄就业

日媒称，日本政府决定，关于未来三年社保制度改革具体措施和目标期限的 “ 时间表 ” ，将在 2019 年夏天参议院选举前制订完成。其中，扩大高龄者就业的措施将于年内率先实施，之后着手启动有关养老金和医疗制度的改革。日本首相安倍的想法是在 2021 年 9 月任期结束前，为中长期的社保改革指明方向。





据日本《产经新闻》 9 月 27 日报道，安倍在不久前获得连任的自民党总裁选举中呼吁，为建立让所有年龄层都能安心的社会保障制度，政府将果断实施为期三年的改革，这也成为其竞选纲领的支柱内容。





报道称，作为第一年的课题，安倍旨在完善高龄者可以继续工作的环境，并已经指示将在 10 月上旬召开的政府未来投资会议上研究具体措施。据政府关系人士介绍，之所以要向研究增长战略的未来投资会议征求意见，除了增加高龄者就业有助于减轻医保等方面的财政负担外，还因为充足的劳动力将有望带动经济增长。





高龄者雇佣安定法规定，所有企业都有义务确保有工作意愿与能力的人员被雇用到 65 岁。政府有意将上限提高到 70 岁，并呼吁企业将此作为努力的目标。还有方案计划对新录用高龄人士的企业给予补贴。





报道称，养老金和医疗制度改革的具体措施将在 2019 年夏天 “ 时间表 ” 制订完成后，以政府召开经济财政咨询会议的形式在 2019 年底前完成讨论，目标是在 2020 年的国会会期内提交相关法案。





报道称，安倍希望实施可以将公共年金领取年龄提高到 70 岁以后的制度。目前，领取年龄原则上为 65 岁，但也可以根据领受人的意愿延迟到 70 岁，因为开始领取养老金的年龄越高，每月的给付额也就越高。如果可以延迟到 75 岁，那么选择的余地也就更大。





报道还称，政府还将研究提高高收入家庭承担的医疗费用。为实现压缩社保开支的目标，上述可能给民众生活带来

“

痛苦

”

的改革究竟能推进到什么程度还值得关注。

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