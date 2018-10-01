意大利拟提高预算赤字引发金融市场恐慌 挑起与欧盟斗争

英媒称，意大利民粹主义政府不顾经济与财政部长的抗议，坚持要大幅提高明年的赤字开支。此举引发金融市场恐慌，也挑起了与欧盟的斗争。
据路透社9月28日报道，在和经济与财政部长乔瓦尼·特里亚激烈争执数周后，已上台4个月的意大利政府27日提出，将2019年预算赤字与国内生产总值（GDP）之比设定为2.4%，为上届政府设定的目标值的3倍。
这笔开支旨在为兑现执政党——反建制的五星运动与极右翼的北方联盟——的竞选承诺提供资金。这些承诺包括降低退休年龄、减税、投资基础设施和提高福利。
报道称，问题在于，在欧盟主要经济体中，意大利是负债最多的国家，债务与GDP之比达131%。由于担心意大利可能为欧元区新一轮债务危机埋下种子，欧盟不断向其施压，要求其控制开支。
意大利政府提出，未来3年赤字与GDP之比将维持在2.4%，而非像欧盟委员会建议的那样逐渐降至零。此举肯定会激怒负责监督和执行欧盟财政规定的欧盟委员会。
不过，欧盟的第一反应是克制的。
主管经济事务的欧盟委员皮埃尔·莫斯科维奇说，与意大利发生冲突对谁都无益，但他也表示：“意大利不按照规定减少日益膨胀的债务，对我们也无益。”
报道称，意大利政府计划提高赤字开支令市场感到不安，债券遭抛售，银行股暴跌，但两者午后都有所反弹。欧元在一夜间暴跌，但随后反弹。
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