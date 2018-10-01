意大利拟提高预算赤字引发金融市场恐慌 挑起与欧盟斗争

英媒称，意大利民粹主义政府不顾经济与财政部长的抗议，坚持要大幅提高明年的赤字开支。此举引发金融市场恐慌，也挑起了与欧盟的斗争。





据路透社 9 月 28 日报道，在和经济与财政部长乔瓦尼 · 特里亚激烈争执数周后，已上台 4 个月的意大利政府 27 日提出，将 2019 年预算赤字与国内生产总值（ GDP ）之比设定为 2.4% ，为上届政府设定的目标值的 3 倍。





这笔开支旨在为兑现执政党 —— 反建制的五星运动与极右翼的北方联盟 —— 的竞选承诺提供资金。这些承诺包括降低退休年龄、减税、投资基础设施和提高福利。





报道称，问题在于，在欧盟主要经济体中，意大利是负债最多的国家，债务与 GDP 之比达 131% 。由于担心意大利可能为欧元区新一轮债务危机埋下种子，欧盟不断向其施压，要求其控制开支。





意大利政府提出，未来 3 年赤字与 GDP 之比将维持在 2.4% ，而非像欧盟委员会建议的那样逐渐降至零。此举肯定会激怒负责监督和执行欧盟财政规定的欧盟委员会。

不过，欧盟的第一反应是克制的。





主管经济事务的欧盟委员皮埃尔 · 莫斯科维奇说，与意大利发生冲突对谁都无益，但他也表示： “ 意大利不按照规定减少日益膨胀的债务，对我们也无益。 ”





报道称，意大利政府计划提高赤字开支令市场感到不安，债券遭抛售，银行股暴跌，但两者午后都有所反弹。欧元在一夜间暴跌，但随后反弹。





荷兰首相马克

·

吕特表示对此

“

非常担忧

”

。芬兰财政部长彼得里

·

奥尔波说：

“

民粹主义与责任并不总是相容的。

”

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