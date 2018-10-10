法右翼势力喊话班农:欧洲轮不到你们美国人来拯救

近日，法国极右翼政党领导人玛丽娜 · 勒庞（ Marine Le Pen ）指责美国总统的前 “ 军师 ” 班农（ Steve Bannon ），称 “ 欧洲轮不到你们美国人来拯救 ” 。





《卫报》 8 日报道称，法国极右翼老牌政党 “ 国民阵线 ” 主席、 2017 年法国大选参选人玛丽娜 · 勒庞与意大利内政部长马泰奥 · 萨尔维尼（ Matteo Salvini ）在罗马召开记者会时指出， “ 欧盟选举背后的政治力量有且只有我们 ” ， “ 我们重视自由、主权，我们都是欧洲不同民族的代表，拯救欧洲的政治力量将由我们来塑造 ” 。

谈到之前赴欧欲掀 “ 极右浪潮 ” 的白宫前首席战略师班农，玛丽娜 · 勒庞说， “ 班农不是欧洲人，他是美国人 ” ，并称班农不该在 “ 拯救欧洲 ” 运动中扮演领导角色。

据新华社此前报道，最近几个月，班农访问多个欧洲国家，希望在欧洲政坛发起所谓 “ 民粹主义抵抗 ” 运动。离开美国政坛的班农在欧洲鼓吹自己的政治理念，欲掀起 “ 极右浪潮 ” 。上月，他曾在意大利说，将在欧洲各地设立极右翼 “ 作战室 ” ，还表示要帮助极右翼势力备战 2019 年欧洲议会选举。

班农的言论此前也一度得到了勒庞和萨尔维尼的支持，没想到如今却惨遭欧洲的右翼政治力量

“

抛弃

”

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