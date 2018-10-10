法右翼势力喊话班农:欧洲轮不到你们美国人来拯救

近日，法国极右翼政党领导人玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）指责美国总统的前“军师”班农（Steve Bannon），称“欧洲轮不到你们美国人来拯救”。
《卫报》8日报道称，法国极右翼老牌政党“国民阵线”主席、2017年法国大选参选人玛丽娜·勒庞与意大利内政部长马泰奥·萨尔维尼（Matteo Salvini）在罗马召开记者会时指出，“欧盟选举背后的政治力量有且只有我们”，“我们重视自由、主权，我们都是欧洲不同民族的代表，拯救欧洲的政治力量将由我们来塑造”。
谈到之前赴欧欲掀“极右浪潮”的白宫前首席战略师班农，玛丽娜·勒庞说，“班农不是欧洲人，他是美国人”，并称班农不该在“拯救欧洲”运动中扮演领导角色。
据新华社此前报道，最近几个月，班农访问多个欧洲国家，希望在欧洲政坛发起所谓“民粹主义抵抗”运动。离开美国政坛的班农在欧洲鼓吹自己的政治理念，欲掀起“极右浪潮”。上月，他曾在意大利说，将在欧洲各地设立极右翼“作战室”，还表示要帮助极右翼势力备战2019年欧洲议会选举。
班农的言论此前也一度得到了勒庞和萨尔维尼的支持，没想到如今却惨遭欧洲的右翼政治力量“抛弃”。
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