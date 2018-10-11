澳商界资深人士批前政府蓄意搞砸对华关系

《澳大利亚金融评论报》网站发表题为《澳瑞凯公司董事长马尔科姆 · 布鲁姆黑德抨击前政府的对华政策》的文章称，澳大利亚最资深的商界人士之一马尔科姆 · 布鲁姆黑德对特恩布尔领导的澳大利亚前政府及其处理对华关系的方式提出批评，揭开了澳大利亚商界与政府在国家安全和贸易问题上的分歧。





文章称，在一个论坛上，刚刚上任的澳大利亚财政部长菲利普 · 盖特延斯表示，政府在保护国家安全的问题上不会 “ 退缩 ” 。出席该论坛的布鲁姆黑德和其他商界人士则迅速对中澳关系的恶化提出批评。





布鲁姆黑德在这个讨论中国投资与澳大利亚的论坛上说： “ 我认为我们（跟中国的）关系在过去 18 个月里实在糟透了，这非常令人不解，而且还是澳方蓄意搞砸的。 ”





他说： “ 出于某种原因，最近一段时间政府几乎是在言辞上竭尽所能地侮辱中国人。 ” 他指出，两国关系中总会存在分歧，但之前这些分歧都得到了很好的管控。





文章称，布鲁姆黑德是澳大利亚炸药生产商澳瑞凯公司的董事长，也是必和必拓公司的董事会成员。他进一步表示，澳大利亚前总理马尔科姆 · 特恩布尔的下台对澳中关系来说是一件好事。





文章认为，布鲁姆黑德措辞激烈的批评表明，围绕着什么是跟中国打交道的最佳方式，澳大利亚商界和政府重拾敌对立场。





文章称，随着特恩布尔政府在过去两年里对北京采取更强硬的立场，政府试图让安全机构和外交部向公司董事会进行简要通报，以便更好地解释自己的立场。





一些吹风会在很大程度上成功遏制了商界对澳大利亚政府对华政策的批评，但这种休战似乎随着总理的更迭而被放弃了。





作为澳大利亚退休金基金会的主席，同时也是澳大利亚证券交易所董事会成员的希瑟 · 里道特加入了批评行列，称对华关系已经 “ 脱离了轨道 ” ，至多是通过 “ 扩音器外交 ” 来跟中国打交道。

她说，这对澳大利亚的产品进入中国市场造成了影响。同时里道特还警告说，堪培拉不应被视为倡导民主的先锋。她说： “ 我们没必要去当全世界自由民主的福音传教士。 ”





文章认为，政府和商界之间再度萌发的敌对不大可能在短期内消失。

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