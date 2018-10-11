对华加税令美“一元店”受伤最深

今日美国报》网站发表题为《美国一元树商店公司及其顾客感到美国对中国输美商品加征关税的冲击》的文章称，很少有商店和购物者受特朗普政府与中国日益升级的贸易战的影响像美国一元树商店公司及其大量中低收入顾客所受影响一样严重，因为该公司许多商品只能从中国采购。





文章称，上月底，美国总统唐纳德 · 特朗普对 2000 亿美元中国输美商品加征税率为 10% 的关税。与前几轮对中国产品征收的关税不同，此次新关税波及日常消费品。这些消费品是总部位于弗吉尼亚州切萨皮克的一元树商店公司的最佳商品选择，该公司在美国各地拥有 1.5 万家一元树折扣杂货店和家庭美元折扣杂货店。该公司可能很快就得从货架上撤下商品，或采取其他措施抵消上涨的成本。如果该公司在开设门店和人员招聘方面采取收缩措施，新关税可能会对许多社区造成冲击。





一元树商店公司高管称，许多廉价商品只能在中国制造。据美国研究和咨询企业泰尔西咨询集团估计，一元树折扣杂货店 42% 的商品系进口而来，而家庭美元折扣杂货店 23% 的商品需要进口。泰尔西咨询集团称，这些杂货店的大多数进口商品均来自中国。





文章称，在 8 月底一次听证会上，一元树商店公司首席执行官加里 · 菲尔宾在美国贸易代表面前说，新关税将影响一元树商店公司 10% 的商品，涉及数千种商品，包括家庭用品、卫生和美容用品、食品、五金件以及电子器件。





文章称，关税上升将迫使一元树商店公司支付更多成本进口商品。该公司可以自己忍受这些成本，或将其转嫁给顾客，或找到抵消这些成本的办法。





文章称，虽然大多数折扣商店的顾客可能都感到了新关税的冲击，但一元树商店公司旗下杂货店的顾客受到的影响更甚。新关税实质上是对他们购物增加了新税种，他们将受到冲击。今后成本将更高：新关税税率明年 1 月 1 日将增至 25% 。





菲尔宾上月在致美国贸易代表的一封信中说，一元树商店公司不能提高一元树折扣杂货店商品的售价，该杂货店所有商品售价均为 1 美元。而在家庭美元折扣杂货店，该公司的调价余地略大一些。家庭美元折扣杂货店约 40% 的商品售价为 1 美元，大部分商品售价为 3 美元以下。





菲尔宾说，因此，如果美中争端不能迅速化解，顾客可能发现该公司杂货店商品略微减少、某些商品价格不变但包装变小，而且家庭美元折扣杂货店一些商品也许会提价。他说，如果利润下跌，一元树商店公司还可能减少在社区的投资和招聘人员。





菲尔宾在上述听证会上说： “ 美国消费者将遭殃。 ”





文章称，一元树商店公司去年开设了 603 家门店，每年招聘超过 6000 名店员。菲尔宾说，新关税 “ 导致这些新就业岗位面临风险，也可能将现有就业岗位置于风险中 ” 。一元树商店公司雇有约 17.5 万名员工。





菲尔宾说，该公司许多商品只能从中国采购，因为它们系手工制作或包装，所需成本对美国而言太过高昂。他说，此外，美国缺乏一些注塑成型技术，还缺少许多产品的充足生产能力和分销能力。

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