与欧盟贸易谈判进展太慢！美商务部长警告：总统耐心有限

英媒称，美国 17 日要求与欧盟的贸易谈判迅速取得成果，并抱怨欧盟正在拖延进展。但欧盟贸易执委称，轮到美国采取行动了。





据路透社 10 月 17 日报道，美国总统特朗普与欧盟委员会主席容克 7 月同意，在双方进行有关消除进口关税和改善贸易关系的谈判期间，美国不会对欧洲汽车加征关税。





美国商务部长罗斯 16 日与欧盟贸易执委马尔姆斯特伦举行了会晤。罗斯表示，在做出上述承诺约三个月后，双方仍有 “ 重大分歧 ” 。





“ 我们在此次会议上的目的是强调，需要加快速度，并取得包括关税减免和标准在内的短期成果。 ” 美国商务部长罗斯在布鲁塞尔举行的新闻简报会上表示。





他说： “ 我们感兴趣的是，无论是下一次还是在这之后不久的某个时候，我们真的需要切实的进展。总统的耐心有限。 ”





马尔姆斯特伦稍早表示，欧盟曾多次要求美国启动准备工作，以便就取消工业品关税的协议展开磋商。她还补充称： “ 到目前为止，美国没有表现出太大兴趣，所以球在他们那边。 ”





罗斯称，马尔姆斯特伦的说法非常无力且暗示是美方拖慢了进度。 “ 这完全不准确， ” 他说。





“ 这并不是一个五年项目，而是应该以合作的方式快速推进。 ” 他指出。





欧盟执委会曾表示，农业并不是计划中的谈判内容之一；但美国驻欧盟大使桑德兰称，美方并不这么看。





“7

月

25

日农业确实作为一个类别曾被讨论过，并且总统充分期望在最后的谈判中予以讨论。

”

他说。

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