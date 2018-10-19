美国未将中国列为货币操纵国 海外媒体：避免升级与中国贸易战

海外媒体称，与美国总统特朗普以往的谴责相反，美国财政部认为没有证据证明中国人为压低人民币币值。美国财长姆努钦公布的一份报告显示，美国较大贸易伙伴国今年均不存在操纵货币的行为。中国央行对人民币的干预 “ 有限 ” 。





认为中国央行干预 “ 有限 ”





据德国新闻电视频道网站 10 月 18 日报道，不过，美国在报告中抱怨中国货币政策 “ 缺乏透明 ” 并将该国列入观察名单。同样被列入该名单的还有德国、印度、日本、韩国和瑞士。

报道称，特朗普以往多次指责中国为增加出口，压低人民币币值。中美巨额贸易逆差是这位总统的 “ 眼中钉 ” ，因此他对中国产品征收高额关税。





姆努钦在报告中说，人民币疲软是 “ 实现更公平、更均衡贸易的一大挑战 ” 。





另据法新社 10 月 17 日报道，华盛顿 10 月 17 日再次拒绝将中国称为货币操纵国，但表示人民币贬值和北京在汇率方面的做法会遭到 “ 特别关注 ” 。





报道称，华盛顿长期以来认为北京人为操纵人民币走低，以使其出口商更具竞争力。不过，近年来人民币走强，经济学家认为这更符合中国经济的基本面。





报道称，把中国列为货币操纵国将是华盛顿采取对抗的一个新迹象，但美国的实际反应将逐步显现。这包括开始谈判，同时限制中美贸易出口融资，停止政府采购，阻止潜在的贸易协议，以及指导国际货币基金组织实施 “ 额外的严格监督 ” 等。





避免升级与中国贸易战





据香港《南华早报》网站 10 月 18 日报道，在美国财政部 17 日公布的一份报告中称中国并非有意让人民币贬值后，特朗普政府避免了与中国贸易战的大幅升级。





报道称，不过，美国财政部长姆努钦就人民币缺乏透明度和相对弱势发出了警告。他在一份声明中说： “ 我们将继续监督和评估中国的汇率政策，其中包括与中国人民银行正在进行的商讨。 ”





国际货币基金组织总裁拉加德上周说，人民币币值 “ 与美元的坚挺有很大关系 ” ，她没有对中国的货币波动发出警告。 “ 我们看到包括中国在内的越来越多的国家都在允许本国货币汇率浮动， ” 她在巴厘岛的国际货币基金组织和世界银行年会举行的记者会上说， “ 过去三年中国的情况无疑就是这样。 ”





报道称，姆努钦提出了对中国汇率政策的担忧，并说这个问题将在更广泛的贸易谈判中提出来。





另据美联社 10 月 17 日报道，特朗普政府再次决定不将中国列为货币操纵国。但美国仍将中国和另外五国留在特别观察名单上，以监视特朗普政府所称的这些国家加剧美国贸易逆差的行为。





在 2016 年竞选总统期间，特朗普就誓言一上台就要将中国列为货币操纵国。然而，到目前为止，特朗普政府有四次这样做的机会，但均未将中国列为货币操纵国。按照规定，美国政府每半年向国会递交一份汇率政策报告。





报道表示，特朗普政府未将中国列为货币操纵国，而是指责中国存在所谓的违反贸易规则的行为，并对中国出口美国的商品加征关税。这引发了世界最大两个经济体的贸易战。

许多经济学家都认为，特朗普政府采取的措施无法减少美国巨大的贸易逆差。





“ 民众全球贸易观察 ” 组织的负责人洛丽 · 瓦拉赫说： “ 特朗普最强调的竞选承诺之一就是，在上任的第一天就要将中国列为货币操纵国。但特朗普的财政部长却选择依据前任政府制定的标准，以确保美国不会对中国采取这种行动。 ”





此外据彭博新闻社网站 10 月 18 日报道，美国财政部在其半年一次的汇率报告中没有宣布中国为货币操纵国，从而避免了贸易战的升级。





报道称，不给中国贴上货币操纵国标签的决定与美国总统特朗普的公开言论形成鲜明对比，特朗普曾一再指责中国操纵人民币币值以获取贸易优势。





“ 如果他们找到了给中国贴上标签的办法，那将进一步伤害市场情绪。 ” 瑞士信贷银行集团外汇策略全球主管沙哈布 · 贾利诺乌斯说。





虽然特朗普在 8 月曾说，政府将会仔细审查其用来评估货币政策的标准，但财政部并未改变其门槛。该机构并未像在 4 月曾表示的那样扩大审查国家的数量。





议员要求尽快解决纠纷





据路透社 10 月 17 日报道，美国参议院共和党领袖米奇 · 麦康奈尔 10 月 17 日敦促特朗普政府尽快解决日益激化的贸易纠纷，尤其是与中国的贸易纠纷。他说，其他国家为回应特朗普的贸易政策而实施的关税正开始伤害 “ 火热 ” 的美国经济。





在接受采访时，麦康奈尔虽然赞同特朗普关于美国的全球贸易政策必须更加强硬的观点，但他同时也表示了对日益严重的贸易紧张关系的影响的担忧，包括对其家乡肯塔基州的影响。

自去年担任总统以来，特朗普在贸易问题上采取了强硬立场，他废除了一些国际贸易协定，并威胁退出另一些协定和世界贸易组织。他还反复对关系紧密的盟友和主要贸易伙伴加征关税，后者也用关税加以报复。





麦康奈尔在圆桌讨论会上说： “ 关税开始产生一些负面影响，所以我希望我们在某些领域尽快取得一些进展，尤其是同中国取得进展。 ”





与特朗普同为共和党人的麦康奈尔说，他希望美国政府避免对进口轿车和运动型多功能汽车加征 25% 关税。他强调，这个问题已经引起汽车制造商的恐慌，包括在肯塔基州生产 “ 凯美瑞 ” 汽车的丰田汽车公司。





麦康奈尔说， “ 我希望我们尽早以一个较好的处境收场，而不必走上 ” 对汽车加征关税的道路。

报道称， 特朗普的政策已经偏离了共和党人拥抱国际自由贸易协定的正统观念。麦康奈尔先前就针对美国的报复性关税可能产生的经济影响发出过警告。





麦康奈尔说，如果特朗普可以与北京达成比现状更好的贸易协定， “ 那将是向前迈出一大步 ” 。他表示，希望 “ 我们尽早以在商务方面同中国改善关系而收场 ” 。





另据美国消费者新闻与商业频道网站 10 月 17 日报道，美国商务部长罗斯 10 月 17 日说，中美贸易谈判处于停顿状态。





罗斯说： “ 我不知道是否应该称之为持续的僵局 …… 任何谈判都有起起落落。有停顿，也有更积极的时候。所以，我们也许正处于某种停顿的阶段。 ”





此后不久，美国总统特朗普在福克斯商业新闻电视台的节目中说，他认为，中美两国还没做好再次对话的准备。





报道称，世界最大的两个经济体美国和中国已陷入贸易争端达数月之久。特朗普的首席经济顾问库德洛此前表示，近来中美两国关系并不积极。





中美两国官员曾经表示，两国领导人可能在即将于阿根廷举行的二十国集团峰会上进行对话。在被问及是否具有这种可能性时，罗斯表示，在此次峰会上不太可能取得重大进展。他说：

“

在二十国集团峰会上，世界领导人的会晤从不涉及太多细节。

”

他还说：

“

你不可能在一小时内达成几千页的贸易协定。

”

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