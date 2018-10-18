“北京恐不会喜欢的人选” 特朗普提名前空军准将任亚太助卿





美国白宫 17 日（周三）宣布，总统特朗普已表态提名通晓韩文、中文与略懂日文的空军退将史迪威（ David Stilwell ），出任美国东亚暨太平洋事务助理国务卿。此一任命案须待参议院通过，不过专家们认为，史迪威有望获得广泛支持。





综合媒体报导，白宫声名中指出，“史迪威是一名拥有超过 35 年飞行经验的空军退伍军人与指挥官。他在 2015 年以准将军阶退役，目前担任印太司令部中国战略研究小组主任，同时身兼夏威夷东西中心高级研究员。过去他曾在五角大厦联合参谋部任职，也当过美国驻中国北京大使馆武官，会说韩文、中文与一点日文”。





报导指出，美国国务院前亚太助卿罗素（ Daniel Russel ）闻讯表示，“我曾与史迪威一起工作，也很了解他。很高兴总统提名一位亚洲经验丰富的人，担任此一重要职务，期盼参议院能尽早通过听证并同意任命”。





报导提到，去年 4 月罗素卸任后，亚太助卿一位悬缺至今，在史迪威前，特朗普曾提名代理亚太助卿的董云裳（ Susan Thornton ）真除，不过遭到友台共和党参议员鲁比欧（ Marco Rubio ）反对，认为她对待中国态度不够强硬。继任的蓬佩奥（ Mike Pompeo ）接任提勒森（ Rex Tillerson ）国务卿的职位后，鲁比欧也建议他改选其他人。董云裳今年 6 月底已宣布退休。





报导提及，华盛顿邮报专栏作家罗金（ Josh Rogin ） 7 月时曾引述 2 名政府官员的说法，表示与太平洋司令部前司令、现任美国驻韩大使哈里斯（ Harry Binkley Harris ）密切合作过的史迪威，将是亚太助卿一职的热门人选。文中也提到，史迪威被专家们与前任官员视为，“在与中国竞争方面，他是一名拥有深度策略的思想家。对于盟友的角色，以及台湾独特的地位，很有概念（ strong sense ）”。





报导引述，哈里斯前特助塞耶斯（ Eric Sayers ）说，“史迪威将是一个很棒抉择”，以及“北京应不会喜欢此一异动，这也是为什么它可能是政府正确的选择”。文中另写道，有官员提到，若由史迪威出任，他将与国安顾问波顿（ John Bolton ）、蓬佩奥等高层一样，对于面临中国崛起与其恶行恶状的需要，采取更为果断的立场。（自由时报）

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