【中美贸易战】打击网购华货新招特朗普启动退出万国邮政联盟程序

中美贸易战如火如荼之际，美国特朗普再出招打击中国货进口。白宫周三表示，已启动退出万国邮政联盟（ Universal Post Union ， UPU ）的程序。外界分析，美国此举旨在打击中国产品利用 UPU 提供的低廉邮费倾销全球的“不公平贸易”。





白宫宣布，国务院将知会 UPU 美国退出的意愿，表示美国愿意明年就《万国邮政公约》重新谈判，若无协议就正式退出 UPU 。





UPU 是联合国属下机构，负责协调《万国邮政公约》缔约国之间的邮务政策，其中之一是划一国际邮费率。这政策令发展中国家邮寄到发达国家的邮费，较发达国家本地邮费便宜。近年网购盛行，美国人利用这个制度从中国等邮费较便宜的外国地区网购，以节省运费。





特朗普指《万国邮政公约》令北京寄件到纽约的邮费，比三藩市寄件往美国东岸的平，中国制造商尤其受惠，指公约损美而益中国及其他国家。美国一名官员指， UPU 订立的制度，令中国寄美小型邮件的邮费 比美国国内邮费，有 40% 至 70% 折扣率。





美国全国制造商协会指公约过时，令冒牌货及危险药物得以大量从中国涌入。

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