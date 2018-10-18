崔永元追打范冰冰 再曝其新罪行涉刑法

范冰冰因涉嫌逃税被罚巨款，但免于刑事责任，近日有网友拍到范冰冰在机场现身的视频，疑似范冰冰已 “ 平安落地 ” 。但崔永元在 10 月 17 日的微博中，再次揭露范冰冰或涉嫌销毁账簿，涉嫌违反刑法。





根据新华社 10 月 4 日消息，江苏税务发布对范冰冰阴阳合同的调查结果。信息中有谈到在 6 月份为了为了抗拒调查，其经纪人穆某指使财务人员销毁和隐匿财务账簿，涉嫌刑法 162 条，目前此案已经在江苏经侦的侦查之中。





崔永元在 10 月 17 日的贴文中对此解读，文件中的不予追究刑事责任只涉及逃税部分而已。对于刑法 162 条隐匿销毁账簿的犯罪，文件中的表述是对穆某等人采取强制措施，对于她是否涉嫌此条犯罪未做表态。 贴文强调，范冰冰涉嫌和其经纪人 “ 共同犯罪 ” ，并阐述了这一怀疑的理由。





贴文指，销毁财务账簿的行为是发生在 6 月份，这个时间点刚好是 6 月 3 日税务总局督促江苏税务彻查的时间，也就是说这个时间是她最为紧张税务问题的时间段。范冰冰因为 “ 忙碌 ” 而对此事不知情的借口说不过去。因为，再多的事也没有这个重要，因此这件事她不知情显然不现实。





贴文表示，公司的财务人员，都知道隐匿销毁账簿的法律风险很高。要冒险做此事，肯定有巨大的补偿，如果范冰冰提供了补偿，也就是金钱帮助，显然涉嫌共同犯罪。





贴文提议，细查范冰冰及其亲朋在

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月份之后的财产去向，第二就是细查有关财务人员及其亲朋在

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月份之后的财产变动情况。只要查到重合点，提供金钱帮助的铁证就出来了。





文章表示，她对隐匿销毁账簿知情同意嫌疑极大。说明她既不知情或者知情不同意的理由确实还找不到。据此应对她展开刑事侦查。





文章最后强调，民众与她无冤无仇，与其说民众期待对她的刑事责任进行追究，不如说这是对法律能否公平适用的怀疑。她无罪民众想要一个说得过去的理由，有罪则需要证明违法必究。

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