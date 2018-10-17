世界最大对冲基金警告称美国经济或从“火热”转向“温吞”

英媒称，世界最大对冲基金称，随着货币政策收紧开始抑制经济活动并给金融市场带来更大压力，美国经济面临一场迫在眉睫的减速。





据英国《金融时报》网站 10 月 15 日报道，桥水公司联合首席投资官鲍勃 · 普林斯认为，最近市场动荡的触发因素是，投资者意识到，随着利率上升和减税措施的提振效果逐渐消退，今年强劲的经济增长和企业盈利很可能正在见顶。





普林斯在接受采访时表示： “ 对于未来盈利增长的很大一部分乐观情绪已经体现于股票估值。但是我们可能处于一个拐点，即经济从火热转向温吞。 ”





普林斯表示： “ 我们正接近货币收紧可能产生更大压力 —— 尽管也许不是大幅下滑 —— 的阶段。 ” 他与该基金创始人雷 · 戴利奥和联合首席投资官格雷格 · 詹森一起管理着 1600 亿美元的资产。





本月早些时候美国国债收益率开始急剧攀升，原因是一系列健康的美国经济数据和美联储官员的鹰派言论，迫使投资者在美国央行将以多大幅度和速度加息的问题上重新评估各自的乐观看法。





尽管债券市场逆转最初是由良好的经济消息引发的，但美国国债收益率的跃升如此突如其来，以至于其在上周波及美国股市，导致标普 500 指数出现半年多以来最大跌幅，这波严重下跌随即在全球市场引发冲击波。





大多数股市在 12 日重新站稳脚跟，同时美国国债收益率从触及的七年高位回落。但普林斯告诫称，考虑到以美联储为首的各大央行正在收紧货币政策，很可能会出现更多动荡。





“ 这周可能会逐渐淡出历史视线，我们不会记住它，但我们显然正在从货币宽松时代转向货币收紧的时代， ” 他说， “ 如果正在发生的情况确实是（一个增长拐点），那么这不会是持续仅一周的事件。 ”





今年以来，减税措施提振了美国经济，推动失业率降至 1969 年以来最低水平，消费者信心指数创下自 2000 年以来最高水平，而且服务业活动达到 1997 年以来最高水平。就连美联储现在也预测 2018 年增长率将超过 3% 。





但这也导致美联储计划在 12 月进行今年第四次加息，在 2019 年再加息三次，以便为经济降温。与此同时，美联储正在缩表减持其在金融危机期间买入的债券。





美国总统唐纳德 · 特朗普上周表达了他对利率不断上升的担忧，称美联储 “ 失控 ” ，并形容美联储当前政策为 “ 疯狂 ” 。特朗普表示： “ 我认为他们在犯一个大错。 ”





白宫最高经济官员拉里 · 库德洛周日淡化了上周的股市下跌。





库德洛告诉福克斯新闻网： “ 经济处于极好状态。我们处于经济繁荣期。股市的背景非常积极。回调来来去去。人们应该对这些事情保持冷静。 ”





库德洛还驳斥了这样一种说法，即特朗普试图用他的批评来迫使美联储改变政策。他称，总统 “ 尊重美联储的独立性 ” 。





“ 他只是在表态。他参与议论没有什么不妥， ” 库德洛表示， “ 保持当前的繁荣。我认为这就是总统正在做的事情。 ”





考虑到各方预计利率上升速度将快于之前的预期，明年的增长预测更为温和，一些分析师甚至预测到 2019 年或 2020 年将再次出现下行。普林斯表示，金融体系韧性的提高有助于缓解各种危险，但他担忧货币和财政政策 “ 火力 ” 更为有限的潜在影响。





不断膨胀的预算赤字限制了美国政府刺激经济的灵活性，而美联储的利率仍然很低。与此同时，普林斯指出，新一轮量化宽松政策可能会遭遇严重的政治阻力。





“

我们没有过度杠杆化，这个事实在一定程度上缓解了急剧下行的风险，但长期持续低迷的风险更大，

”

普林斯表示，

“

靠什么把我们拉出低谷？

”

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