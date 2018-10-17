关税伤害特朗普想要帮助的对象：美国工厂

美媒称，美国政府称对中国进口商品加征的关税将帮助制造业回归美国，但一些已将制造业务迁回美国的中小企业表示，关税给它们的生意带来的是伤害，而不是帮助。





据美国《华尔街日报》网站 10 月 14 日报道，自行车公司肯特国际公司于 2014 年在南卡罗来纳州的曼宁开设了一家工厂，组装自行车供沃尔玛和其他零售商销售。该工厂目前雇用了约 167 名员工。





报道称，肯特公司计划明年扩建工厂，从中国进口切割好的钢管后进行涂漆和焊接。每年向全世界销售约 300 万辆自行车的肯特公司计划为该工厂再招 30 到 40 人，该厂的年产量约为 30 万辆。





该公司首席执行官阿诺德 · 卡姆莱尔表示： “ 当我们刚听到征税的消息并确定切割钢管肯定将被加征关税时，我们便停止了扩建。 ” 于是他正前往泰国、越南、柬埔寨和菲律宾去寻找新的供应商，以替代受到关税打击的中国产品。





卡姆莱尔说： “ 因为征税，我们不会把工作岗位带回美国，而是把工作岗位带到各个东南亚国家。 ”





报道称，最新的关税 —— 对进口自中国的价值 2000 亿美元的商品加征 10% 的关税 —— 是在 9 月份生效的，影响到了包括自行车和自行车零件在内的商品，税率预计将于明年初升至 25% 。总体而言，美国已经对价值 2500 亿美元的中国商品加征了关税，包括钢、铝、竹制家具和旅行包。中国作出了回应，对价值 1100 亿美元的美国商品加税。





已将生产转回美国的公司表示，关税提高了成本，削弱了竞争力。





JL 音频公司的副总裁曼维尔 · 史密斯说： “ 在这里生产东西很难。政府要是能帮我们而不是害我们就好了。 ”





报道称，受关税影响的企业不仅通过涨价来抵消增加的成本。一些企业主表示，他们正推迟扩大美国市场业务的计划，考虑放弃生产线或是将生产转移到海外。





产业回归倡议联盟的创始人哈里 · 莫泽说： “ 总的来说，关税导致美国制造业在短期内出现恶化。 ” 产业回归倡议联盟是一家非营利组织，帮助制造商就转移生产作出决定。





莫泽先生说， “ （特朗普）致力于缩小贸易逆差以及将制造业带回美国的做法是百分之百正确的 ” ，但 “ 我们感觉他没有选择最佳的工具来实现这一目标 ” 。





报道称，在致美国贸易代表的一封信中，沃尔玛公司称，对中国零部件加征的关税 “ 可能损害 ” 这家零售商重返美国的努力。 “ 如果政府号称这样做的目的是为了增强美国的制造业和增加就业，那么对半成品加征关税就没什么道理。 ”





拥有约 500 名员工的 JL 音频公司从上世纪 90 年代就开始在中国生产小型车载喇叭。今年夏天， JL 公司为了扩大美国的生产新租了 3 万平方英尺（约合 2787 平方米 —— 本网注）土地。该公司在佛罗里达州的工厂增加了第二个生产班次，并从中国购买了用于生产船用喇叭的模具。





关税导致这些模具的成本增加了 5 万美元。从今年 9 月份开始， JL 公司需要为金属锻造部件、涂层线材和其他零部件多支付 10% 的成本。公司近期通知客户将涨价，并警告说如果关税提高至 25% ，该公司的产品将再次涨价。史密斯说： “ 我们想在这里生产优质的产品，但如果这里没法赚钱，我们将不得不考虑改变做法。 ”





受美国关税的影响，位于加州马里纳的专业照明公司光线与运动工业公司将把生产线转移到国外。公司的年销售额为 1200 万美元，每年从中国进口价值 200 万美元的零部件。该公司主管埃莫森说： “ 美国政府告诉我，我没有别的选择，只能转移到关税壁垒之外的地方。 ”





报道称，企业纷纷寻求规避关税导致的成本上升。这对于米切尔金属产品公司这样的制造商来说是个坏消息。该公司去年赢得由产业回归倡议联盟和精密金属机械制造商协会颁发的首个全国性回归奖。





但受今年早些时候美国对进口金属加征的关税影响，美国国内钢材的价格上涨了至少 40% ，形势对这家只有 80 多名员工的公司不利。





担心部分业务流失的公司总裁蒂莫西

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齐默尔曼说：

“

自加征关税以来，我们一个回归奖也没得过。晚上我都睡不好觉了。

”

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