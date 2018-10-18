养母枪杀4名华裔子女后自杀:患精神病 曾试图离婚

据美媒报道，当地时间周二，美国田纳西州哥伦比亚市发生一起惨剧，55岁的全职母亲科利尔在杀死自己领养的4名华裔子女后举枪自尽。
凶手罹患精神病 此前曾与丈夫办离婚
周三，罗兰德表示，他相信科利尔深受精神疾病之苦，此外，根据法院纪录，科利尔夫妇在今年三月曾开始办理离婚手续。
罗兰德此前曾提到，无法公开收养父亲与孩子母亲现在的关系，因为他们之间有些艰难。
资料显示，辛西亚·科利尔与丈夫兰德尔·韦恩·科利尔早在2007年就开始分居，两人曾在今年3月开始办理离婚手续。今年5月，两人似乎又改变了注意。法院文件指出，两人试图和解，并向法院要求撤回离婚申请。
周二，田纳西州莫瑞里郡警长罗兰德在警情通报会上说，警方于周一晚6点19分接到报警电话，当时科利尔亲生子女下班回到家中，发现这一惨剧。
警长称：“留下的一些简短而模糊的信息表明这是谋杀自杀。”调查人员仍在确定动机，但罗兰德认为科利尔可能患有精神疾病。
罗兰德警长办公室发言人雷伊表示，科利尔证实死于自己造成的伤害，这是一起谋杀-自杀事件。
报道提到，科利尔是一名全职母亲，负责在家中照顾孩子，警方从未接到过她住所的报案记录。
科利尔领养的4名华裔子女分别是14岁的李博（音译）、14岁的林梅甘（音译）、15岁的林莉亚（音译）和17岁的林柯蕾（音译）。罗兰德称，这些孩子是科利尔夫妇许多年前分两次领养的，两人还有三名已成年的子女。
惨剧发生后，一名名叫史都华（音译）的女子开始在网站上发起丧葬费募捐活动，“希望借此协助遭此悲剧的科利尔一家减轻负担”。募款目标设定为40000元，截止星期三早晨，已收到超过2100多元捐款。
据悉，所有的捐款将交给科利尔的一名成年儿子。”请为他们（死者）祈祷，我在此先谢谢你。” 史都华写道。
截止目前，警方仍未知科利尔的作案动机。
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