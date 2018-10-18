养母枪杀4名华裔子女后自杀:患精神病 曾试图离婚

据美媒报道，当地时间周二，美国田纳西州哥伦比亚市发生一起惨剧， 55 岁的全职母亲科利尔在杀死自己领养的 4 名华裔子女后举枪自尽。

凶手罹患精神病 此前曾与丈夫办离婚

周三，罗兰德表示，他相信科利尔深受精神疾病之苦，此外，根据法院纪录，科利尔夫妇在今年三月曾开始办理离婚手续。

罗兰德此前曾提到，无法公开收养父亲与孩子母亲现在的关系，因为他们之间有些艰难。

资料显示，辛西亚 · 科利尔与丈夫兰德尔 · 韦恩 · 科利尔早在 2007 年就开始分居，两人曾在今年 3 月开始办理离婚手续。今年 5 月，两人似乎又改变了注意。法院文件指出，两人试图和解，并向法院要求撤回离婚申请。





周二，田纳西州莫瑞里郡警长罗兰德在警情通报会上说，警方于周一晚 6 点 19 分接到报警电话，当时科利尔亲生子女下班回到家中，发现这一惨剧。

警长称： “ 留下的一些简短而模糊的信息表明这是谋杀自杀。 ” 调查人员仍在确定动机，但罗兰德认为科利尔可能患有精神疾病。

罗兰德警长办公室发言人雷伊表示，科利尔证实死于自己造成的伤害，这是一起谋杀 - 自杀事件。





报道提到，科利尔是一名全职母亲，负责在家中照顾孩子，警方从未接到过她住所的报案记录。

科利尔领养的 4 名华裔子女分别是 14 岁的李博（音译）、 14 岁的林梅甘（音译）、 15 岁的林莉亚（音译）和 17 岁的林柯蕾（音译）。罗兰德称，这些孩子是科利尔夫妇许多年前分两次领养的，两人还有三名已成年的子女。

惨剧发生后，一名名叫史都华（音译）的女子开始在网站上发起丧葬费募捐活动， “ 希望借此协助遭此悲剧的科利尔一家减轻负担 ” 。募款目标设定为 40000 元，截止星期三早晨，已收到超过 2100 多元捐款。

据悉，所有的捐款将交给科利尔的一名成年儿子。 ” 请为他们（死者）祈祷，我在此先谢谢你。 ” 史都华写道。

截止目前，警方仍未知科利尔的作案动机。

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