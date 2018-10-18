美陆军部队司令部首迎“女掌门” 将统领87万军人

美国有线电视新闻网网站 10 月 16 日发表了安德烈娅 · 迪亚兹的题为《女性将首次领导美国陆军最大的司令部》的报道。





劳拉 · 理查森中将已经成功突破了美国陆军的数层玻璃天花板。现在她即将再突破一层。





报道称，在美国陆军部队司令部（ FORSCOM ）的历史上，将首次由一名女性来领导这个代表了 77.6 万名军人和 9.6 万名文职人员的陆军第一大司令部。





这对美国陆军来说也许是第一次，但理查森还创造过其他的 “ 第一次 ” 。





她 1986 年进入美国陆军服役，在 2012 年成为第一骑兵师 —— 被称为 “ 美国第一队 ”—— 的首位女性副指挥官。





据美国陆军报道， 2017 年，理查森被任命为位于北卡罗来纳州布拉格堡的 FORSCOM 的首位女性副司令，成为仅次于罗伯特 · 艾布拉姆斯上将的二号人物。





据报道，现在，随着艾布拉姆斯的离职，理查森将成为 FORSCOM 的首位女性总司令。





报道称，艾布拉姆斯 16 日宣布他将离职，转而出任驻韩美军司令。 FORSCOM 在推特网站上发表了他的告别辞。





艾布拉姆斯在告别辞中写道： “ 我有幸在过去这三年里担任了 FORSCOM 的司令。 ”





报道称，他还感谢了该司令部士兵所做的工作，称他们的工作提高了 “ 陆军所有三个组成部分 —— 常规陆军、陆军国民警卫队和陆军后备部队 —— 的战备水平 ” 。





在此前的军旅生涯中，理查森曾当过陆军航空兵飞行员、副总统军事助理以及陆军驻参议院联络官。

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