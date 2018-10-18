美陆军部队司令部首迎“女掌门” 将统领87万军人

美国有线电视新闻网网站10月16日发表了安德烈娅·迪亚兹的题为《女性将首次领导美国陆军最大的司令部》的报道。
劳拉·理查森中将已经成功突破了美国陆军的数层玻璃天花板。现在她即将再突破一层。
报道称，在美国陆军部队司令部（FORSCOM）的历史上，将首次由一名女性来领导这个代表了77.6万名军人和9.6万名文职人员的陆军第一大司令部。
这对美国陆军来说也许是第一次，但理查森还创造过其他的“第一次”。
她1986年进入美国陆军服役，在2012年成为第一骑兵师——被称为“美国第一队”——的首位女性副指挥官。
据美国陆军报道，2017年，理查森被任命为位于北卡罗来纳州布拉格堡的FORSCOM的首位女性副司令，成为仅次于罗伯特·艾布拉姆斯上将的二号人物。
据报道，现在，随着艾布拉姆斯的离职，理查森将成为FORSCOM的首位女性总司令。
报道称，艾布拉姆斯16日宣布他将离职，转而出任驻韩美军司令。FORSCOM在推特网站上发表了他的告别辞。
艾布拉姆斯在告别辞中写道：“我有幸在过去这三年里担任了FORSCOM的司令。”
报道称，他还感谢了该司令部士兵所做的工作，称他们的工作提高了“陆军所有三个组成部分——常规陆军、陆军国民警卫队和陆军后备部队——的战备水平”。
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