朝外相称美国让步是弃核前提 特朗普称与金正恩“坠爱河”

据美国《纽约时报》网站 9 月 29 日报道，朝鲜外务相李勇浩 9 月 29 日表示，如果美国不作出所谓建立信任的让步， “ 我们绝不可能弃核 ” 。这一表态反映出朝美两国在缓和半岛核紧张局势问题上仍然存在分歧。





报道称，李勇浩在联合国大会发言说： “ 没有对美国的任何信任，我们对自身国家安全就不会有信心。在这种情况下，我们绝不可能首先单方面解除武装。 ”





报道称，美国呼吁朝鲜首先放弃所有核能力，然后再就其他问题进行谈判。朝鲜则坚称需要美国作出对等的让步，包括取消严厉的经济制裁和正式宣布结束 1950 至 1953 年的朝鲜战争。

面对出席联大的各国领导人，李勇浩表达了 “ 将朝鲜半岛变成和平之地的坚定决心 ” ，但他认为受到美国支持的制裁措施属于 “ 敌对政策 ” 。





报道介绍，美国特朗普政府一直试图恢复与朝鲜最高领导人金正恩的核谈判。美国国务卿蓬佩奥 9 月 26 日会见李勇浩，讨论特朗普与金正恩举行第二次峰会的可能性。





据报道，蓬佩奥将前往平壤，为美朝领导人会晤创造条件。今年 6 月，特朗普与金正恩在新加坡举行了首次峰会。





报道称，蓬佩奥曾对记者表示与李勇浩的会谈 “ 非常积极 ” 。但是在联合国参会的过去一周里，蓬佩奥始终强调，继续执行制裁措施将是美国的方针之一。





另据美联社 9 月 29 日报道，朝鲜外务相李勇浩当日呼吁增强互信，敦促美国如果想重启陷入停滞的朝核谈判，就应继续改变他所谓的实行了 70 多年的对朝敌对政策。





报道称，李勇浩把美朝之间的外交僵局归因于朝鲜对美国的不信任感日益加深，他试图制定出朝鲜半岛的和平愿景 —— 只要朝鲜可以从美国得到它想要的东西。





报道称，李勇浩站在纽约联合国大会的讲台上说，朝鲜愿意实施朝鲜最高领导人金正恩和美国总统特朗普 6 月在新加坡会晤时签署的联合声明。





但他的讲话充满了对朝核谈判进展缓慢的不满。全世界都希望朝核谈判能促使平壤放弃其旨在精确打击整个美国大陆的核导弹库。





报道介绍，最近几周，金正恩说，只要美国采取相应措施，他愿意永久拆除朝鲜的主要核设施。金正恩还承诺关闭一个重要的导弹试验场和发射台，并愿意接受国际核查人员的实地监督。





报道称，然而，朝鲜并未看到美国作出任何相应的回应。李勇浩说，相反，美国通过制裁进一步向朝鲜施压。





报道援引李勇浩的话说： “ 我们对美国没有任何信任可言，因此我们就不会对自己的国家安全有信心。在这种情况下，我们不可能首先单方面解除我们自己的武装。 ”





又据法新社 9 月 30 日报道，美国总统特朗普说，他和朝鲜最高领导人金正恩已经 “ 坠入爱河 ”—— 这个核武国家领导人写给他的 “ 很棒的信 ” 促成了他们的兄弟情谊。





特朗普 9 月 29 日在西弗吉尼亚州举行的一次旨在支持当地共和党候选人的集会上，将他最近对金正恩的赞扬提升到了新的高度。





报道称，特朗普对众人说： “ 接下来我们坠入爱河 —— 怎么样？不完全如此。他给我写了很棒的信，写得很好。我们相爱了。 ”





报道称，特朗普 9 月 24 日在联合国大会称赞这位朝鲜领导人 “ 了不起 ” ，而在一年前，特朗普曾在同一个场合表态完全不同。





报道称，特朗普

9

月

26

日说，他收到了金正恩写给他的一封

“

非同寻常的信

”

，对两位领导人将

“

很快

”

举行第二次峰会的前景表示乐观。

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