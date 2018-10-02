美力推“阿拉伯北约”计划 卡塔尔称须先解决“海湾危机”

美媒称，特朗普政府 9 月 28 日力推成立一个 “ 阿拉伯北约 ” 的计划，目的是要把中东地区的美国盟友联合起来组成一个反伊朗联盟。但卡塔尔表示，必须要先解决海湾国家间的危机。





据美联社 9 月 29 日报道，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥在纽约会见了来自巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋的多国外交部长或大臣，向他们提出了这项计划。美国务院称，蓬佩奥强调必须打败 “ 伊斯兰国 ” 及其他恐怖组织，并要结束叙利亚和也门的冲突，确保伊拉克局势稳定， “ 阻止伊朗在地区内的恶劣行为 ” 。





卡塔尔外交大臣（谢赫）穆罕默德 · 本 · 阿卜杜勒拉赫曼 · 阿勒萨尼在随后的记者招待会上说，这个联盟应在现有的机制框架内建立。他说，一些最强大的海湾国家卷入了一场持续一年多的地区争端，这件事情怎么可能做成。





他说： “ 美国主导的这个联盟所面临的真正挑战是要解决海湾危机。 ”





报道称，自 2017 年 6 月起，沙特、阿联酋和巴林还有埃及，一直联合抵制卡塔尔，要求卡塔尔限制与伊朗的外交关系，关闭国家资助的半岛电视台，并切断与穆斯林兄弟会、黎巴嫩真主党这样的 “ 恐怖组织 ” 的关系，但卡塔尔否认支持恐怖分子。科威特和美国从中斡旋，但一直未能结束这场争端。





争端使沙特、巴林和阿联酋与卡塔尔发生对立，并使海湾合作委员会这个主要地区组织的成员产生分裂。美国官员已警告说，这场争端可能会影响打击 “ 伊斯兰国 ” 组织。





阿勒萨尼说， 9 月 28 日举行的海湾合作委员会会议是融洽的，但在解决这场海湾争端的问题上没有取得 “ 任何进展 ” ，它 “ 依然处于僵局 ” 。





他说，卡塔尔仍表示愿与沙特及其盟友进行对话，而且 “ 我们希望会取得进展 ” 。





阿勒萨尼说，卡塔尔感谢美国总统特朗普做所的 “ 努力 ” 。特朗普多次致函海湾合作委员会领导人，试图解决这场危机， “ 但遗憾的是 ” ，来自沙特及其盟友的 “ 回应 ” 一直都不积极。





美国国务院称： “ 与会各方一致认为，必须共同应对来自伊朗针对该地区及美国的种种威胁。 ”

美国国务院在一份声明中说，与会的各国外交部长或大臣就成立所谓的

“

中东战略联盟

”

以促进地区安全和稳定一事，进行了

“

富有成效的讨论

”

。

Twitter

sgnypost





