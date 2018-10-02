    • 2018年10月2日

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    美力推“阿拉伯北约”计划 卡塔尔称须先解决“海湾危机”

    星期二, 十月 02, 2018

    美媒称，特朗普政府928日力推成立一个阿拉伯北约的计划，目的是要把中东地区的美国盟友联合起来组成一个反伊朗联盟。但卡塔尔表示，必须要先解决海湾国家间的危机。

    据美联社929日报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥在纽约会见了来自巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋的多国外交部长或大臣，向他们提出了这项计划。美国务院称，蓬佩奥强调必须打败伊斯兰国及其他恐怖组织，并要结束叙利亚和也门的冲突，确保伊拉克局势稳定，阻止伊朗在地区内的恶劣行为

    卡塔尔外交大臣（谢赫）穆罕默德··阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在随后的记者招待会上说，这个联盟应在现有的机制框架内建立。他说，一些最强大的海湾国家卷入了一场持续一年多的地区争端，这件事情怎么可能做成。

    他说：美国主导的这个联盟所面临的真正挑战是要解决海湾危机。

    报道称，自20176月起，沙特、阿联酋和巴林还有埃及，一直联合抵制卡塔尔，要求卡塔尔限制与伊朗的外交关系，关闭国家资助的半岛电视台，并切断与穆斯林兄弟会、黎巴嫩真主党这样的恐怖组织的关系，但卡塔尔否认支持恐怖分子。科威特和美国从中斡旋，但一直未能结束这场争端。

    争端使沙特、巴林和阿联酋与卡塔尔发生对立，并使海湾合作委员会这个主要地区组织的成员产生分裂。美国官员已警告说，这场争端可能会影响打击伊斯兰国组织。

    阿勒萨尼说，928日举行的海湾合作委员会会议是融洽的，但在解决这场海湾争端的问题上没有取得任何进展，它依然处于僵局

    他说，卡塔尔仍表示愿与沙特及其盟友进行对话，而且我们希望会取得进展

    阿勒萨尼说，卡塔尔感谢美国总统特朗普做所的努力。特朗普多次致函海湾合作委员会领导人，试图解决这场危机，但遗憾的是，来自沙特及其盟友的回应一直都不积极。

    美国国务院称：与会各方一致认为，必须共同应对来自伊朗针对该地区及美国的种种威胁。
    美国国务院在一份声明中说，与会的各国外交部长或大臣就成立所谓的中东战略联盟以促进地区安全和稳定一事，进行了富有成效的讨论

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