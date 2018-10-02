美力推“阿拉伯北约”计划 卡塔尔称须先解决“海湾危机”

美媒称，特朗普政府9月28日力推成立一个“阿拉伯北约”的计划，目的是要把中东地区的美国盟友联合起来组成一个反伊朗联盟。但卡塔尔表示，必须要先解决海湾国家间的危机。
据美联社9月29日报道，美国国务卿迈克·蓬佩奥在纽约会见了来自巴林、埃及、约旦、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋的多国外交部长或大臣，向他们提出了这项计划。美国务院称，蓬佩奥强调必须打败“伊斯兰国”及其他恐怖组织，并要结束叙利亚和也门的冲突，确保伊拉克局势稳定，“阻止伊朗在地区内的恶劣行为”。
卡塔尔外交大臣（谢赫）穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在随后的记者招待会上说，这个联盟应在现有的机制框架内建立。他说，一些最强大的海湾国家卷入了一场持续一年多的地区争端，这件事情怎么可能做成。
他说：“美国主导的这个联盟所面临的真正挑战是要解决海湾危机。”
报道称，自2017年6月起，沙特、阿联酋和巴林还有埃及，一直联合抵制卡塔尔，要求卡塔尔限制与伊朗的外交关系，关闭国家资助的半岛电视台，并切断与穆斯林兄弟会、黎巴嫩真主党这样的“恐怖组织”的关系，但卡塔尔否认支持恐怖分子。科威特和美国从中斡旋，但一直未能结束这场争端。
争端使沙特、巴林和阿联酋与卡塔尔发生对立，并使海湾合作委员会这个主要地区组织的成员产生分裂。美国官员已警告说，这场争端可能会影响打击“伊斯兰国”组织。
阿勒萨尼说，9月28日举行的海湾合作委员会会议是融洽的，但在解决这场海湾争端的问题上没有取得“任何进展”，它“依然处于僵局”。
他说，卡塔尔仍表示愿与沙特及其盟友进行对话，而且“我们希望会取得进展”。
阿勒萨尼说，卡塔尔感谢美国总统特朗普做所的“努力”。特朗普多次致函海湾合作委员会领导人，试图解决这场危机，“但遗憾的是”，来自沙特及其盟友的“回应”一直都不积极。
美国国务院称：“与会各方一致认为，必须共同应对来自伊朗针对该地区及美国的种种威胁。”美国国务院在一份声明中说，与会的各国外交部长或大臣就成立所谓的“中东战略联盟”以促进地区安全和稳定一事，进行了“富有成效的讨论”。
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