德媒盘点默克尔未来五种可能：或每况愈下成“跛脚鸭”

德媒称，德国联盟党议会党团打破惯例，没有选举总理推崇的主席人选，默克尔不得不吞下这杯苦酒。这对默克尔领导的联邦政府意味着什么？德国之声电台网站 9 月 27 日盘点了以下五种可能性：





1. 继续下去 —— 默克尔继续执政，就像什么都没有发生





默克尔可以信赖新当选的联盟党议会党团主席布林克豪斯当众的表白。出乎意料的获胜之后，他说， “ 在总理和我之间，插不进一张薄纸。 ” 许多投了布林克豪斯票的议员也纷纷强调， “ 我们希望的是变化，而不是为难默克尔政府。 ”





因此，默克尔可以一如既往，就像什么也没有发生过。 26 日，默克尔同布林克豪斯举行了会晤，商讨如何进行建设性的合作。如果默克尔严格执行执政协议，并让议会党团有 “ 被倾听 ” 的感觉，那么，布林克豪斯可以像前任一样，为默克尔总理组织议会多数。





2. 信任问题 —— 默克尔为权力而战





保守的议会党团对默克尔推选的理想候选人响亮地说了声 “ 不 ” ，在自己的权力阵营没有多数意味着在议会也无法得到多数。如果测验一下由基民盟、基社盟和社民党组成的大联合政府在议会还有没有多数的支持，默克尔总理可以提出 “ 信任 ” 表决。





如果表决显示默克尔拥有明显的多数优势，她便可理直气壮地说议员支持她；而在联盟党内的挫败并非是一场旨在捣毁默克尔的革命。但信任表决失败的话，联邦总统必须解散议会，默克尔时代也就随之退出历史舞台。





3. 政府内争吵 —— 联盟党让社民党不快





过去，联盟党的议员感觉自己很像是德国总理府的木偶。现在，他们想更多地体现自己的独立性和专业能力。通过推出法律草案或者提出与政府相反的建议可以增强议会的地位和特点。它不仅不会危害总理地位的稳定，也会缓和同社民党的关系。





前联盟党议会党团主席考德尔过去经常做出妥协建议，考虑执政伙伴社民党的利益。今后，布林克豪斯会更多地执行基民盟 / 基社盟的保守政治，而这将让社民党感到不快，甚至导致政府提前垮台。





4. 引退 —— 默克尔交出更多权力





议会党团主席选举的失利告诉人们，默克尔在自己的阵营失去了大幅的支持。一年前，联邦议会选举遭到挫折、默克尔却称 “ 我看不出应改变什么 ” ，许多联盟党政治家深感错愕。如果今年在巴伐利亚和黑森州的州议会选举中保守派继续失去地盘，默克尔将面临更大的压力，而要求其下台的呼声也将不可避免。





她可以选择在 12 月召开的党代会上不再竞选党主席，并让位于其他人，但她继续执政的实力将遭到严重削弱；也可以立即退下总理宝座。过去，默克尔总理不断强调，总理和党主席集身一人，是有意义的组合。





5. “ 跛脚鸭 ”—— 默克尔的国际空间在萎缩





默克尔可能无法避免其他许多国家元首的同样命运，即 “ 跛脚鸭 ” ：每况愈下，不再掌握足够的实权。去年联邦议院大选后，外国观察家心知肚明，默克尔进入最后一个总理任期。随着考德尔被选下议会党团主席，默克尔的下坡趋势更为明显：她权力的根基已被动摇。虽然默克尔仍然享有广泛的国际尊敬，但在国内的虚弱也折射到国外。





此外，新格局将限制默克尔的国际空间。过去，她总是用金钱轻而易举地解决外交难题，但新上任的议会党团主席布林克豪斯是一名财政专家，他会向默克尔指明界限。对法国总统马克龙、欧委会主席容克以及希腊总理齐普拉斯等政客而言，这不是一个好消息。

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