东南亚非关税壁垒苗头渐增 日企担心受影响

日媒称，东南亚国家在汽车贸易中动用保护主义措施的势头令人担忧。事实上，印尼已经就进口汽车数量设置了限制。越南从年初开始执行的政策等于暂时停止了他国向该国的整车出口。东南亚出现了非关税壁垒越来越多的苗头。东南亚是日本车企的根据地，日企占据了此地八成的市场份额。随着保护主义性质的连锁反应出现，日本可能也被迫要将产能从生产基地泰国分流出去。





据《日本经济新闻》 10 月 23 日报道，印尼的汽车进口限制措施是根据每家企业对该国经济的贡献率设置进口数量上限的。那些在印尼本地产量较小或是从印尼出口到海外市场的汽车较少的企业将很难向印尼出口汽车。





报道称，日本车在印尼本土市场的份额达到九成。虽然在东南亚，印尼的汽车产量排名第二，但日本企业主要在印尼生产小型货车，轿车则需要从泰国和日本进口。受进口限令的影响，相关车型在印尼本土的销售势必受到冲击。虽然限令的具体内容尚不清晰，但在印尼市场占据最大份额的丰田汽车表示，正在对所受影响进行详细评估。





马来西亚首相马哈迪上台后不断提出国产车构想。当前，马来西亚也拿出了进口限制方案。马哈迪在今年 7 月表示，为了不让外国品牌汽车轻易进入马来西亚，将研究设置附加条件。





报道称， 2017 年，东南亚的汽车产量约为 400 万辆，其中八成集中在泰国和印尼。这些车主要出口到马来西亚等东盟内部国家。丰田和三菱汽车在马来西亚、菲律宾和越南都拥有工厂，但生产的中心却在泰国和印尼。





马来西亚一直通过税收优惠和研发补贴支持国产车，但是目前并没能将这一行业培养成出口担当。所以马哈迪认为进口车夺走了国产车的发展机会。他对于发展本国汽车产业抱存执念。





汽车产业在增加就业岗位、提升制造业整体实力方面能发挥积极作用。即便知晓东盟内部分工有利于提升整体经济效率，但是各国决策者还是禁不住诱惑纷纷出台保护国内产业的政策。





在东盟内部贸易中，尽管已经取消越南等 4 个后发国家的进口汽车关税，但关税以外的保护措施仍然为扩大流通设置了障碍。





报道称，在保护主义措施方面率先行动的是越南。 2018 年初，越南开始要求进口车生产国出具品质证书，而且要求进口车辆到岸后需接受繁琐的检测。各家车企纷纷以越南设置 “ 非关税壁垒 ” 为由要求取消相关措施，但越南政府并未应允。到了 7 月前后，越南汽车进口已经基本停止。





丰田汽车主要在越南生产小型汽车。该公司一直以来从泰国和印尼向越南出口皮卡、运动型多用途车，从日本向越南出口高端品牌雷克萨斯的供应机制已经无法运转。





泰国政府曾于 8 月向越南政府建议，在泰国境内完成车辆的检测工作。虽然当月恢复了从泰国和印尼向越南的汽车出口，但汽车到岸后的检测仍需耗时一个月。

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