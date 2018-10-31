“另类”政客博索纳罗

法媒称， 28 日，新当选巴西总统的雅伊尔 · 博索纳罗关于社会治安的演讲获得了数百万选民的支持，尽管他具有种族主义、歧视女性、反同性恋的倾向。





据法新社 10 月 28 日报道，这位曾当过上尉的前军官言辞很直接，毫不掩饰对巴西 1964 年至 1985 年军事独裁统治的眷恋。但这位极右翼候选人否认自己是民主的威胁，承诺要做 “ 宪法的奴隶 ” ，会利用 “ 职权而不是独裁 ” 来治理国家。





这位目光敏锐、置身于巴西政坛贪腐丑闻之外的 63 岁议员主张放松枪械管制，让 “ 好人们 ” 自己维护正义。博索纳罗自己也曾是暴力的受害者： 9 月 6 日，他在进行竞选活动时被一个精神失常的人用匕首刺中腹部。





报道称，在住院的三周内，他在社交网络上十分活跃并获得了巨大成功。社交网络的简洁和直接非常适合博索纳罗，他擅长利用一些短小的句子来直接说服网民。





博索纳罗的政治路线比较模糊，这从其过往几年屡屡更换派别就能获得证明。尽管他承认对经济一窍不通，但是他成功地获得了市场的信任，因为他想任命自己的经济顾问、极端自由主义者保罗 · 格德斯为 “ 超级部长 ” 。





报道称，被称为 “ 热带特朗普 ” 的博索纳罗经常提及他欣赏的现任美国总统。但与特朗普不同的是，博索纳罗已经拥有很长的政治生涯： 1991 年起就开始担任联邦议员。





“ 他成功地树立了主张强硬政策的反腐强人形象。 ” 巴西热图利奥 · 瓦加斯基金会法学教授迈克尔 · 莫阿伦解释道。





报道称，博索纳罗 2017 年开始曾表露对女性的歧视，称在拥有四个儿子后，再生了一个女儿让他变得 “ 软弱 ” 。而在两轮投票期间他发表了试图缓和歧视女性形象的讲话，尤其是发布了一个视频。视频中他眼含泪水称，这个女儿劳拉 “ 改变了他的生命 ” 。





博索纳罗 1955 年出生于圣保罗附近坎皮纳斯的一个意大利裔家庭。他的军旅生涯充满了各种违抗军令的记录：上世纪八十年代，他甚至被指控企图通过炸弹袭击来谋求增加军饷。





报道称，里约热内卢是博索纳罗主要的政治舞台， 1988 年他在这里当选市议员，三年后他第一次当选联邦议员。作为国会议员，博索纳罗以 “ 另类 ” 闻名， 27 年议员生涯内他仅为两部法案投了赞成票。





2014 年，他因攻击左翼议员玛丽亚 · 多罗萨里奥而引起轰动，声称多罗萨里奥 “ 不值得 ” 被强奸，因为她 “ 太难看 ” 。两年后，他赞扬了一位 1964 年至 1985 年军事独裁政府的施刑者。





报道表示，博索纳罗还多次发表反同性恋言论：

2011

年，在《花花公子》杂志的一个访谈中，他表示他宁愿儿子

“

死于事故

”

，也不希望儿子是同性恋。

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