地球最早生命或是紫色的 外星生命也可能是紫色的

美媒称，外星生命也许是紫色的。





据美国趣味科学网站报道，这是一篇新研究论文的结论。该论文暗示地球上的最早生命可能拥有薰衣草的颜色。马里兰大学医学院微生物学家希拉迪蒂亚 · 达斯萨尔马和加利福尼亚大学里弗赛德分校博士后研究员爱德华 · 施维特曼在《国际天体生物学杂志》上发表论文指出，在绿色植物开始利用太阳的力量以获取能量之前，微小的紫色生物体就找到了这么做的方法。





达斯萨尔马说，外星生命可能会以同样的方式茁壮成长。他说， “ 天文学家最近发现了数千颗新的太阳系外行星，并且正在开发 ” 从这些行星反射出的光线中 “ 观察表面生物特征的能力 ” 。他说，已经存在探测太空中的绿色生命的方法，但科学家也许还需要开始寻找紫色的生命。

报道称，关于早期地球是紫色的设想并不新鲜，达斯萨尔马和他的同事们在 2007 年就提出了这一假设。这种想法是这样的：植物和进行光合作用的藻类利用叶绿素吸收来自太阳的能量，但它们并不吸收绿光。这很奇怪，因为绿光富含能量。达萨玛和他的同事们推断，也许，当叶绿素光合作用生物进化出现的时候，已经存在某种使用那部分光谱的其他东西了。





报道称，这种 “ 其他东西 ” 会是通过一种被称为视黄醛的分子捕获太阳能的简单生物体。视黄醛色素能够最大程度地吸收绿光。研究人员在 10 月 11 日发表的新论文中写道，视黄醛色素在获取太阳能时的效率不如叶绿素，但它们更为简单。





以视黄醛采集光能的方式今天在细菌和被称为 “ 古细菌 ” 的单细胞生物体中仍然十分普遍。施维特曼说，从海洋到南极洲干谷再到植物叶子表面，到处都发现过这种紫色生物体。视黄醛色素也存在于较为复杂的动物的视觉系统中。研究人员写道，这些色素在众多生物有机体中的出现，暗示它们可能在很早时候就在生命树众多分支所共有的祖先体内完成了进化。施维特曼说，甚至有一些证据表明，被称为 “ 嗜盐菌 ” 的现代紫色喜盐微生物可能与地球上某些最早的生命形式有关，这些生命曾经在海洋中的甲烷喷口附近旺盛生长。





施维特曼和达斯萨尔马在他们的新论文中指出，不管地球上最早的生命是否呈紫色，显然薰衣草色的生命十分适合某些有机体。这意味着外星生命可能在使用同样的策略。他们写道，如果外星生命正在利用视黄醛色素捕获能量，那么天体生物学家将只有通过寻找特定的光线标记才能找到它们。





施维特曼说，叶绿素主要吸收红光和蓝光。但从一颗覆盖着植物的行星上反射过来的光谱将显示天体生物学家所说的 “ 植被红边 ” 。这种 “ 红边 ” 是光谱中接近红外区域的光线反射的突然变化，植物会突然停止吸收位于该区域的红色波长的光并开始将它们反射开去。





施维特曼说，另一方面，基于视黄醛的光合生物体拥有

“

绿边

”

。它们吸收光谱中绿色区域以下的光线，然后开始反射波长更长的光。施维特曼说，天体生物学家长期以来一直对通过探测

“

红边

”

来发现外星生命的可能性感到好奇，但他们可能也需要考虑寻找

“

绿边

”

。他说：

“

如果这些生物体以足够的密度存在于某个系外行星上，那么这些反射特性就会记录在该行星的反射光谱上。

”

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