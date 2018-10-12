虽然特朗普称美联储“疯了” 但决策官员可能会继续升息

虽然股市大跌，与中国的贸易紧张局势升级，全球增长放缓，且面临来自白宫的口头压力，但这些都不太可能压制美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 在经济符合其预期的情况下上调利率的计划。





市场在过去 48 小时内经历了巨大波动，道琼工业指数下跌了 800 点，其他股市也大幅下跌，国际货币基金组织 (IMF) 下调全球增长预估，美国总统特朗普抨击美联储升息是 “ 疯了 ” 、 “ 疯狂 ” 和 “ 太过激进 ” 。





但自美联储 9 月会议以来公布的经济数据均符合其对经济的描述，即失业率处于纪录低位，通胀率在可预见的未来将处在美联储 2% 的目标水平附近。





逐步升息将导致经济略微放缓，但也会让通胀在横跨奥巴马任期到特朗普第一个任期的创纪录增长期内受控。逐步升息指在未来一年半左右时间内将隔夜联邦基金利率从目前的 2-2.5% 提高至 3.4% 左右。





很多分析师和官员称，与近年来的失业高企和通胀低迷相比，这是一种非常美好的境况，说明美联储到目前为止的举措是合理的，且美联储几乎没有理由调整步伐。

甚至白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 也在缓和特朗普对美联储主席鲍威尔的评价，称他认为美联储是 “ 切中目标的 ” ，其能够加息，表明 “ 经济稳健，这是应该欢迎而非担心的 ...”





美国 9 月失业率降至 3.7% ，为近 50 年最低。周四公布的通胀报告显示，物价增速仍可控且处于美联储目标附近。





即便长期债券收益率大涨，本周吓到了股市投资者，但也表明经济以金融危机以来最正常的情况运行。的确，长期利率偏低让部分美联储官员担心其被短期利率赶超，造成债券收益率 “ 倒挂 ”-- 这是衰退的前兆。但短期和长期债券利差现在正在扩大。





特朗普的言论和股市下跌 “ 不足以防止 ‘ 疯狂的 ’ 美联储在 12 月再次加息， ” 凯投宏观分析师周四写道，之前美国公布消费者物价数据虽略低于预期，但仍基本符合美联储计划。





Macroeconomic Advisers 的预测者维持对第三季和第四季国内生产总值 (GDP) 环比年率分别为增长 3.7% 和 2.6% 的预期不变。





随着近期减税和联邦支出增加的影响显现，美联储已上调自己对直到年底的经济成长预期。





如果股市急剧且持续的下跌开始损及家庭和企业信心，并促使消费者和投资者遏制支出，那么这种跌势可能会通过 “ 财富效应 ” 影响经济成长预期。





美国主要金融市场周四再度走低，其中道琼工业指数和标普 500 指数均收低逾 2% 。

但这两个股指仍较 2 月和 3 月大跌后的点位高出整整 10% 。股市下挫甚至可能削弱资产价值，而部分美联储官员担心资产价值相较于历史水平已 “ 过高 ” 。





联邦基金利率市场的投资者仍押注美联储将继续升息，认为

12

月升息的机率为

78%

，较周三市场动荡和特朗普讲话前仅下滑

3

个百分点。（路透社）

Twitter

sgnypost





