墨西哥地下运毒隧道延伸至美国境内 还配备太阳能照明

外媒称，墨西哥边境巡逻部队日前在美墨边境发现了一条地下运毒隧道，安装有铁轨，并配备了太阳能照明和通风系统。





据阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网 10 月 10 日报道，这条跨境贩毒隧道的起点是位于墨西哥下加州墨西卡利市的一座房屋，目前的终点在美国加利福尼亚州圣迭戈的小镇哈昆巴。





边境巡逻队报告称，这条隧道越过美国边境线达 100 米。美国毒品管制局的调查报告指出，这条隧道目前在美国尚无出口，但的确从地下过境。





调查称，隧道的入口井深约 10 米。未完成的出口路线上升了大约 4 米，但边境巡逻部门的发现挫败了贩毒集团设法在美国开辟通道的阴谋。





此次任务是由墨西哥下加州联邦预防警察部队与军方在 9 月 19 日联手完成的。





报道称，这些秘密隧道的挖掘日益频繁，复杂性日益增加，尤其是在美墨边境开始修建隔离墙之后。





根据圣迭戈大学教授戴维 · 舍克教授和美国当地媒体的一些研究，这些跨境隧道被用于走私毒品和贩卖人口，为犯罪组织带来丰厚利润。





“ 即便挖掘成本超过 100 万美元，他们也可以在第一次使用隧道时就收回这笔钱。 ” 舍克指出。





美国边境巡逻队绰号为 “ 隧道老鼠 ” 的五人行动小组组长兰斯 · 勒努瓦在圣迭戈表示，迄今为止最为可靠的隧道侦察方式还是一贯使用的经典方式，即通过线人提供的线索，侦察到存在可疑声音、大量泥土堆积或不寻常时间段有人频繁出入的地点。





边境安全专家指出，目前检测隧道的技术手段存在诸多问题，如穿透地面的雷达和检测微重力细微变化的传感器都会受到地表噪音以及沿边界的无线电和电磁干扰的影响。





报道称，这也是为何犯罪组织正在更深入地挖掘更小隧道的原因，那样能使隧道变得更难以被发现。

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