美学者：特朗普正在“帮”中国赢得南海胜利

最近一段时间，作为域外大国，美国却不断加码 “ 施压南海 ” 。有舆论预计，未来一段时间，中美在南海博弈仍将持续。在此背景下，美国《华盛顿邮报》 10 月 9 日刊载欧亚集团高级顾问、新美国安全中心高级研究员罗伯特 · 卡普兰题为《特朗普如何帮助北京赢得南海胜利》的文章称，南海不是美国的本土水域，它是中国的。





文章指出，几年来，中美一直在南海进行 “ 博弈 ” 。卡普兰认为，中国不是一个流氓国家，鉴于其合法的地缘政治目标，其政策是完全合理的。





文章称，从中国的角度来看，美国是具有侵略性的霸主。毕竟，美国海军将其军舰从北美航行到遥远的南海，从中国的地理参考点来看，中国对南海诸岛及其附近海域拥有主权。





文章称，美国必须面对一个重要事实，即西太平洋不再像第二次世界大战后的数十年那样是美国的 “ 单极海军湖泊 ” 。中国回归大国地位塑造了一个更加复杂的多极格局。卡普兰认为，美国应该为印度 - 太平洋地区的中国空军和海军力量留出一定空间。





文章认为，美国地处南海的一些主要盟友，也并不希望美国彻底成为中国的 “ 敌人 ” 。美国总统特朗普向亚洲盟国传达的不确定性比以往多届美国领导人都要多。这可能促使美国的亚洲盟国分别与中国达成谅解。这样的过程是 “ 悄然发生 ” 的。然而，总有一天，美国会醒悟并意识到亚洲已经发生了不可逆转的变化。





文章称，事实上，美国国防部长詹姆斯 · 马蒂斯在南海的安全战略正受到特朗普贸易政策的破坏。不要相信美国在南海能够利用贸易作为对中国的 “ 杠杆 ” ，因为北京在南海有一个有理有据的、长期的宏伟战略。





文章总结道，特朗普政府的经济民族主义政策与其

“

保护南海

”

的承诺之间存在着直接矛盾。南海不是美国的本土水域，而是中国的。地缘因素将始终是一个问题。

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