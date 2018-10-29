查尔斯王子出书坦承：后悔娶了戴安娜王妃

专门采访英国王室新闻的记者用了

18

个月时间，随英国王储查尔斯王子出访世界各地，写成查尔斯传记。





书中查尔斯首次承认后悔在

1981

年娶了戴安娜，并指这段婚姻是大错。

综合媒体

10

月

29

日报道，查尔斯（

HRH Prince Charles

）与已故戴安娜（

Diana Spencer

）的关系，至今仍是不少人茶余饭后的话题。





他在传记中透露，婚前就意识到自己与戴安娜性格不合，一度想过取消婚礼。但他心知解除婚约势必构成

“

灾难

“

，只好硬着头皮完成世纪之婚。





据称，查尔斯寻找结婚对象是迫于王室的压力。因为他是王位第一顺序继承人，所以过了

30

岁就成了巨大的问题。毕竟，这关系到王室血脉的延续问题。与戴安娜的婚姻是王室一手安排的。戴安娜当时

19

岁，贵族出身且是处女，同时很上镜。





查尔斯与戴安娜的相识也是王室安排的，两人订婚前总共见了

12

面，相互之间完全不了解。当查尔斯迫于压力向戴安娜求婚时，两人之间尚未产生感情。





对查尔斯来说，这是王室的安排，他无法拒绝，同时他也认为，戴安娜相貌不错，可以相处试试。





订婚前，查尔斯告诉了戴安娜嫁给他之后将要面临的生活，戴安娜当时就哭了。

两人最后仍在

1981

年

7

月

29

日在伦敦圣保罗大教堂成婚，并于

1996

年

8

月

28

日离婚。戴安娜在

1997

年

8

月

31

日和埃及富商男友在巴黎发生车祸，双双丧生，享年仅

36

岁，留下两个儿子威廉（

HRH Prince William, Duke of Cambridge

）和哈利（

HRH Prince Henry, Duke of Sussex

）。





这本传记中还透露了很多查尔斯与两个儿子之间的微妙关系。因为戴安娜问题，两个儿子至今与他不冷不热。这是查尔斯最伤心的事情。





除了二人

15

年的婚姻，书中提及英女王伊莉莎白二世将在

95

岁大寿、即

2021

年后下放权力，好让查尔斯能够成为摄政王。（多维新闻）

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