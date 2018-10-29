查尔斯王子出书坦承：后悔娶了戴安娜王妃

专门采访英国王室新闻的记者用了18个月时间，随英国王储查尔斯王子出访世界各地，写成查尔斯传记。
书中查尔斯首次承认后悔在1981年娶了戴安娜，并指这段婚姻是大错。 综合媒体10月29日报道，查尔斯（HRH Prince Charles）与已故戴安娜（Diana Spencer）的关系，至今仍是不少人茶余饭后的话题。
他在传记中透露，婚前就意识到自己与戴安娜性格不合，一度想过取消婚礼。但他心知解除婚约势必构成“灾难“，只好硬着头皮完成世纪之婚。
据称，查尔斯寻找结婚对象是迫于王室的压力。因为他是王位第一顺序继承人，所以过了30岁就成了巨大的问题。毕竟，这关系到王室血脉的延续问题。与戴安娜的婚姻是王室一手安排的。戴安娜当时19岁，贵族出身且是处女，同时很上镜。
查尔斯与戴安娜的相识也是王室安排的，两人订婚前总共见了12面，相互之间完全不了解。当查尔斯迫于压力向戴安娜求婚时，两人之间尚未产生感情。
对查尔斯来说，这是王室的安排，他无法拒绝，同时他也认为，戴安娜相貌不错，可以相处试试。
订婚前，查尔斯告诉了戴安娜嫁给他之后将要面临的生活，戴安娜当时就哭了。 两人最后仍在1981年7月29日在伦敦圣保罗大教堂成婚，并于1996年8月28日离婚。戴安娜在1997年8月31日和埃及富商男友在巴黎发生车祸，双双丧生，享年仅36岁，留下两个儿子威廉（HRH Prince William, Duke of Cambridge）和哈利（HRH Prince Henry, Duke of Sussex）。
这本传记中还透露了很多查尔斯与两个儿子之间的微妙关系。因为戴安娜问题，两个儿子至今与他不冷不热。这是查尔斯最伤心的事情。
除了二人15年的婚姻，书中提及英女王伊莉莎白二世将在95岁大寿、即2021年后下放权力，好让查尔斯能够成为摄政王。（多维新闻）
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