5000多移民逼近美国誓死也要入境 特朗普急了

近日，大批来自洪都拉斯等国的移民离开祖国，组成“移民大篷车队”徒步或坐卡车穿越危地马拉和墨西哥，前往美墨边境并准备进入美国。尽管美国总统特朗普已威胁称要利用军队来封锁边境，但并未动摇这些移民们的决心。截止当地时间21日，这支“移民大篷车队”人数已超过5000人。
综合《国会山报》、今日美国等媒体报道，约5000名来自中美洲的移民21日继续在连接危地马拉和墨西哥的苏恰特河（Suchiate River）的一道桥梁上聚集，扬言要北上进入美国国境。墨西哥方面一直试图将其分成小组，缓慢处理他们的庇护申请。但上千名的移民们却已经失去了耐心，他们绕过机构、乘上临时搭建的木筏，部分人甚至跳入河中尝试潜入墨西哥。
此次行动的一名组织者表示，截止21日晚这支“移民大篷车队”至少包括了5600人，许多人都情绪激动。来自洪都拉斯维拉纽瓦的泥瓦匠奥利文说，他乘坐一艘木筏进入了墨西哥，他希望在美国从事建筑工作。“没有人能阻止我们，只有上帝，”他说， “我们将会继续向前走。”39岁的洪都拉斯人路易斯也表示：“我们将前往美国边境，我不会停下来。我不在乎我是不是会死。”
面对逐渐逼近的大批移民，美国总统特朗普也颇为关注。他发表多条推文警告这些移民不要进入美国，并考虑部署军队。此外，他也批评民主党是非法移民问题的始作俑者。
这位美国领导人在推特上表示“正全力以赴阻止非法的外国人进入南部边境”。“人们首先必须在墨西哥申请庇护，如果他们不这样做，美国就会把他们拒之门外。”在另一条单独的推文中，他又写道，“大篷车是民主党的耻辱，现在要改变移民法！”而在上周的竞选集会上，特朗普也表态称若有必要，将会派遣军队来保卫边境。
除了美国总统，美国国土安全部部长尼尔森21日也表示，该部门将“密切关注大篷车危机”。
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