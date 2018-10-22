全球变暖将导致啤酒更贵

科学家表示，全球变暖将使得一系列生活中令人愉悦的事物变得更加稀少和昂贵，包括巧克力、咖啡和红酒，而最新加入这个清单的是啤酒。越来越频繁出现的热浪和干旱在未来将导致大麦减产，而大麦是啤酒的重要原料。
多国研究人员组成的一个团队预计，大麦可能最多减产17%。发表在英国《自然·植物》杂志上的研究称，这意味着啤酒的平均价格将翻一番，除去通货膨胀的影响也是如此。在酿酒成本已经很高的国家，比如爱尔兰，价格可能会增长到现在的三倍。
就在该研究发表一周前，一份严峻的联合国报告描绘了气候变化达到危险水平带来的后果，包括越来越严重的食物和用水短缺、热浪、海平面上升以及疾病。
该研究的作者之一、美国加利福尼亚大学欧文分校的史蒂夫·戴维斯说，进行啤酒研究的部分原因是想让人们领会到并不受欢迎的信息，即气候变化正在影响我们生活的方方面面。
多名未参与该研究的科学家说，该研究是可靠的，还可以说是一种更有效的宣传全球变暖危险性的方式。美国农业部科学家刘易斯·齐丝卡在电子邮件中说：“作为研究气候变化和食物的科学家，我面临的最大挑战之一就是用人们可以理解的方式说明问题。”他补充说，如果全球变暖导致球芽甘蓝减产，不会有什么人抱怨。
美国斯坦福大学的农业生态学家戴维·洛贝尔说，科学家从很久以前就知道大麦“是对热度最为敏感的全球性作物之一”，但该研究把这一点与人们关注的事物——啤酒价格——联系在一起，因此有价值。喜欢印度淡色爱尔啤酒的戴维斯就是在意啤酒价格的人之一。
他说：“这篇论文源自热爱和担忧。”大麦在世界各地有多种用途，大部分被用作牲畜饲料。全世界只有不到20%的大麦被用来酿啤酒。但在美国、巴西和中国，至少三分之二的大麦被用来制作罐装啤酒、生啤、散啤和瓶啤。
戴维斯及其同事关注的仅为热浪和干旱合在一起的影响，该研究还没有包括一般性升温可能给大麦产地带来的影响。如果燃烧煤炭、石油和天然气带来的温室气体排放继续以现有速度增长，大麦产量受气候条件影响的频率可能将从2050年以前的十年一次发展到本世纪末的每两年一次。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost