3D打印锂离子电池技术问世 但尚未有实际用途

美媒称，电动车以及手机和便携式电脑等大部分电子设备都使用锂离子电池。迄今，制造商不得不围绕商业电池的体积和形状设计产品。但是，研究人员现在研制出一种新方法，用3D打印的方式几乎可以生产任何形状的锂离子电池。研究人员在《美国化学学会·应用能源材料》杂志上发表了这一研究成果。
据美国每日科学网站报道，市场上的大部分锂离子电池都是圆柱形或长方形。因此，制造商设计产品时，必须为电池留出一定的体积和形状，因而可能浪费空间，限制设计方案。
报道称，理论上，3D打印技术可以制造出几乎任何形状的整套设备，包括电池、构件和电子配件。但是，用于3D打印的聚合物——如聚乳酸——并非离子导体，这给打印电池造成了重大障碍。研究人员希望能够找到一套流程，使用便宜的3D打印机就能打印完整的锂离子电池。
研究人员将电解质溶液注入聚乳酸，以提高它的离子导电性能。此外，他们还将石墨烯或多层碳纳米管分别加入阳极和阴极，以此增强电池的导电性能。为了证明电池的潜力，研究团队3D打印了一个内含锂离子电池的发光二极管（LED）手环。手环电池可供绿色LED灯使用大约60秒。研究人员指出，第一代3D打印电池的能力大约比商业电池低两个数量级，因电力太低，还没有实际用途。但是，研究人员说他们已有若干提高电力的想法，比如用3D打印浆料替代聚乳酸基材料。
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