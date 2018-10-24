    • 2018年10月24日

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    趁美国限制中企之机 日韩企业联手挑战5G海外市场

    星期三, 十月 24, 2018 , , ,

    日媒称，韩国三星电子和日本NEC将在面向新一代无线通信标准“5G”的基站开发和销售方面展开合作。将实施分工以提高开发速度，首先开拓5G实用化临近的日美市场。
    　　
    据日经中文网1022日报道，5G的通信速度达到现在的100倍，将成为物联网（IoT和自动驾驶的通信基础。在美国的部分地区，相关服务最近已经启动。一方面，在日本，自2019年度起将分阶段推进实用化，通信公司的设备采购将全面启动。2020年以后预计扩大至世界各国。
    　　
    三星和NEC将推进与智能手机等通信终端交换电波的基站的开发分工。由于5G将采用广泛频带，因此将讨论高频带由三星负责开发、低频带由NEC负责开发、并相互提供产品等方式。

    在销售方面，将向各自的优势地区和客户销售对方的产品。三星在全世界拥有销售基地，并将日美韩印度定位为5G的重点地区。三星在日本向KDDI供货，但在5G领域，力争向NEC具有优势的NTTDoCoMo供货。过去在进军海外方面遭遇失败的NEC将携手三星，再次挑战海外市场。
    　　
    据英国IHSMarkit统计，基站的市场规模2017年达到372亿美元。另据日本富士凯美莱总研预测，随着5G的实用化，5年后将超过5万亿日元。在基站领域，3G时代欧洲企业占据近7成份额，但在4G时代，华为和中兴通讯（ZTE）等中国企业实现了迅速增长，在升级换代之际，市场份额一般会剧烈变动。
    　　
    报道称，美国联邦通信委员会（FCC4月考虑到中国企业，敲定了禁止美国通信公司从具有安全保障方面风险的企业采购设备这一方针。此外，澳大利亚也于8月禁止使用华为和中兴的5G设备。以此为契机，三星正在美国扩大销售。

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