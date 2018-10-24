趁美国限制中企之机 日韩企业联手挑战5G海外市场

日媒称，韩国三星电子和日本 NEC 将在面向新一代无线通信标准 “5G” 的基站开发和销售方面展开合作。将实施分工以提高开发速度，首先开拓 5G 实用化临近的日美市场。

据日经中文网 10 月 22 日报道， 5G 的通信速度达到现在的 100 倍，将成为 “ 物联网（ IoT ） ” 和自动驾驶的通信基础。在美国的部分地区，相关服务最近已经启动。一方面，在日本，自 2019 年度起将分阶段推进实用化，通信公司的设备采购将全面启动。 2020 年以后预计扩大至世界各国。

三星和 NEC 将推进与智能手机等通信终端交换电波的基站的开发分工。由于 5G 将采用广泛频带，因此将讨论高频带由三星负责开发、低频带由 NEC 负责开发、并相互提供产品等方式。





在销售方面，将向各自的优势地区和客户销售对方的产品。三星在全世界拥有销售基地，并将日美韩印度定位为 5G 的重点地区。三星在日本向 KDDI 供货，但在 5G 领域，力争向 NEC 具有优势的 NTTDoCoMo 供货。过去在进军海外方面遭遇失败的 NEC 将携手三星，再次挑战海外市场。

据英国 IHSMarkit 统计，基站的市场规模 2017 年达到 372 亿美元。另据日本富士凯美莱总研预测，随着 5G 的实用化， 5 年后将超过 5 万亿日元。在基站领域， 3G 时代欧洲企业占据近 7 成份额，但在 4G 时代，华为和中兴通讯（ ZTE ）等中国企业实现了迅速增长，在升级换代之际，市场份额一般会剧烈变动。

报道称，美国联邦通信委员会（

FCC

）

4

月考虑到中国企业，敲定了禁止美国通信公司从

“

具有安全保障方面风险

”

的企业采购设备这一方针。此外，澳大利亚也于

8

月禁止使用华为和中兴的

5G

设备。以此为契机，三星正在美国扩大销售。

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