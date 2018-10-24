趁美国限制中企之机 日韩企业联手挑战5G海外市场

日媒称，韩国三星电子和日本NEC将在面向新一代无线通信标准“5G”的基站开发和销售方面展开合作。将实施分工以提高开发速度，首先开拓5G实用化临近的日美市场。
据日经中文网10月22日报道，5G的通信速度达到现在的100倍，将成为“物联网（IoT）”和自动驾驶的通信基础。在美国的部分地区，相关服务最近已经启动。一方面，在日本，自2019年度起将分阶段推进实用化，通信公司的设备采购将全面启动。2020年以后预计扩大至世界各国。
三星和NEC将推进与智能手机等通信终端交换电波的基站的开发分工。由于5G将采用广泛频带，因此将讨论高频带由三星负责开发、低频带由NEC负责开发、并相互提供产品等方式。
在销售方面，将向各自的优势地区和客户销售对方的产品。三星在全世界拥有销售基地，并将日美韩印度定位为5G的重点地区。三星在日本向KDDI供货，但在5G领域，力争向NEC具有优势的NTTDoCoMo供货。过去在进军海外方面遭遇失败的NEC将携手三星，再次挑战海外市场。
据英国IHSMarkit统计，基站的市场规模2017年达到372亿美元。另据日本富士凯美莱总研预测，随着5G的实用化，5年后将超过5万亿日元。在基站领域，3G时代欧洲企业占据近7成份额，但在4G时代，华为和中兴通讯（ZTE）等中国企业实现了迅速增长，在升级换代之际，市场份额一般会剧烈变动。
报道称，美国联邦通信委员会（FCC）4月考虑到中国企业，敲定了禁止美国通信公司从“具有安全保障方面风险”的企业采购设备这一方针。此外，澳大利亚也于8月禁止使用华为和中兴的5G设备。以此为契机，三星正在美国扩大销售。
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