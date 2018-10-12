日本16岁偶像女孩自杀 家属状告所属公司逼迫致死

据《朝日新闻》网站报道，作为以日本松山市为中心开展活动的女子偶像团体一员，今年 16 岁的大本萌景此前在家中自杀。据推测，因为恶劣的工作环境以及来自上司的性骚扰等因素最终导致其自杀。死者家属将于 12 日向松山地方法院提起诉讼，要求死者生前工作的公司赔偿总计约 9200 万日元的损害赔偿。





据死者家属方面介绍，当时身为初二学生的大本萌景于 2015 年 7 月和现在所属的公司签订合同，作为 “ 爱叶 Girls” 组合成员之一，以爱媛县为中心在农作物展销活动和演唱会上出场演出。今年 3 月，她被发现在家中自杀，并且没有发现留下遗书类的物品。

据死者家属表述，公司方面没有顾忌大本萌景是一名未成年人，为其安排了从早到晚的繁重工作，还提出比起学习来工作更需要优先。当大本萌景提出想退出组合的时候，对方曾经在 LINE 上回复称： “ 如果再说这么荒唐的话，就等着挨揍吧。 ” 此外，来自上司的性骚扰问题也很严重。

其家属还表示，公司方面也没有履行支付大本萌景从函授高中转向全日制高中的转学费用的约定，大本萌景受此影响失去就学机会而感到非常失落。因此，死者家属指责公司方面的所作所为导致大本萌景最终走上了自杀的道路。

另一方面，公司方面

10

日傍晚在接受记者采访时表示：

“

董事长将一步步应对相关问题，由于我们尚未得到确切答复，现在无可奉告。

”

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