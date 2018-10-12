    • 2018年10月12日

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    特朗普让日本出钱清理美国垃圾?日本网友：胡闹

    星期五, 十月 12, 2018

    美国总统特朗普11日又发表惊人言论，称飘向美国的海洋垃圾大量增加，却让美国付费清理，这不公平。日本媒体分析，这是打算让日本负担清理费用。报道引起日本舆论一片哗然，日本网友纷纷留言指责特朗普胡闹，称特朗普才是不公平的一方。
    　　
    据日本富士电视台报道，特朗普11日表示，飘到美国海域的垃圾与日俱增，数量庞大，美国不得不去清理，这也太不公平了。差不多有6个月到1年的时间，从遥远的地方飘来了大量垃圾。特朗普称，垃圾来自日本等国，却让美国付费清理，这不公平。特朗普还表示要考虑处理措施。朝日电视台报道则指出，特朗普今后有可能要求日本负担清理费用。

    特朗普这一言论在日本社交媒体上引起热议。许多声音指责美国才是不公平的一方：美国飘到别的国家的垃圾你付钱吗？先处理下自己的垃圾吧”“让别人付钱之前先调查一下自己国家的垃圾去向好吗？”“真是视野狭窄，气量过小
    　　
    还有部分日本网友理性表示这是全球共通问题：日本海洋垃圾问题也很严重的，被台风吹落的集装箱、木材什么的飘到日本内海也够呛最大受害者其实是海洋生物为了子孙后代考虑，海洋垃圾问题因该各国坐下，认真商讨，而不是互推责任。日本也该改善这个问题的。

    此前有报道称，日本地震后，总有大量垃圾漂流到美国西海岸。前些年日本环境省统计称，东日本大地震造成的垃圾有22.1万吨，在当年11月前漂至北美西海岸。多项数据显示日本地震后，垃圾的漂流速度会加快。

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