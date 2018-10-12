特朗普让日本出钱清理美国垃圾?日本网友：胡闹

美国总统特朗普 11 日又发表 “ 惊人言论 ” ，称飘向美国的海洋垃圾大量增加，却让美国付费清理，这不公平。日本媒体分析，这是打算让日本负担清理费用。报道引起日本舆论一片哗然，日本网友纷纷留言指责特朗普胡闹，称特朗普才是不公平的一方。

据日本富士电视台报道，特朗普 11 日表示，飘到美国海域的垃圾与日俱增，数量庞大， “ 美国不得不去清理，这也太不公平了。差不多有 6 个月到 1 年的时间，从遥远的地方飘来了大量垃圾。 ” 特朗普称，垃圾来自日本等国，却让美国付费清理，这不公平。特朗普还表示要考虑处理措施。朝日电视台报道则指出，特朗普今后有可能要求日本负担清理费用。





特朗普这一言论在日本社交媒体上引起热议。许多声音指责美国才是不公平的一方： “ 美国飘到别的国家的垃圾你付钱吗？先处理下自己的垃圾吧 ”“ 让别人付钱之前先调查一下自己国家的垃圾去向好吗？ ”“ 真是视野狭窄，气量过小 ” 。

还有部分日本网友理性表示这是全球共通问题： “ 日本海洋垃圾问题也很严重的，被台风吹落的集装箱、木材什么的飘到日本内海也够呛 ” 、 “ 最大受害者其实是海洋生物 ” 、 “ 为了子孙后代考虑，海洋垃圾问题因该各国坐下，认真商讨，而不是互推责任。日本也该改善这个问题的。 ”





此前有报道称，日本地震后，总有大量垃圾漂流到美国西海岸。前些年日本环境省统计称，东日本大地震造成的垃圾有

22.1

万吨，在当年

11

月前漂至北美西海岸。多项数据显示日本地震后，垃圾的漂流速度会加快。

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