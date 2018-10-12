特朗普让日本出钱清理美国垃圾?日本网友：胡闹

美国总统特朗普11日又发表“惊人言论”，称飘向美国的海洋垃圾大量增加，却让美国付费清理，这不公平。日本媒体分析，这是打算让日本负担清理费用。报道引起日本舆论一片哗然，日本网友纷纷留言指责特朗普胡闹，称特朗普才是不公平的一方。
据日本富士电视台报道，特朗普11日表示，飘到美国海域的垃圾与日俱增，数量庞大，“美国不得不去清理，这也太不公平了。差不多有6个月到1年的时间，从遥远的地方飘来了大量垃圾。”特朗普称，垃圾来自日本等国，却让美国付费清理，这不公平。特朗普还表示要考虑处理措施。朝日电视台报道则指出，特朗普今后有可能要求日本负担清理费用。
特朗普这一言论在日本社交媒体上引起热议。许多声音指责美国才是不公平的一方：“美国飘到别的国家的垃圾你付钱吗？先处理下自己的垃圾吧”“让别人付钱之前先调查一下自己国家的垃圾去向好吗？”“真是视野狭窄，气量过小”。
还有部分日本网友理性表示这是全球共通问题：“日本海洋垃圾问题也很严重的，被台风吹落的集装箱、木材什么的飘到日本内海也够呛”、“最大受害者其实是海洋生物”、“为了子孙后代考虑，海洋垃圾问题因该各国坐下，认真商讨，而不是互推责任。日本也该改善这个问题的。”
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