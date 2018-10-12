西媒盘点改变世界的六个伟大数学方程式：谷歌算法上榜

西班牙《阿贝赛报》网站报道称，里奇 · 科克伦所著《方程式的秘密生活》一书以简练而幽默的文字介绍了有史以来最重要的 50 个数学公式，从爱因斯坦著名的 E=mc2 （平方）等式，到毕达哥拉斯定理（勾股定理）和谷歌搜索算法等。以下是其中对世界改变最大的 6 个数学方程式。





1 ，质能方程





流行文化已经将 E=mc2 变成了印在 T 恤上的符号，但它可是有史以来最著名的方程式。任何上过中学的人都能将其与爱因斯坦联系起来。而且知道 E 和 m 是什么意思也不难。但你知道为什么写的是 c 的平方吗？总之，我们真的清楚这个公式的全部含义吗？





爱因斯坦的质能方程描述的是令人惊奇的东西，质量和能量是同一事物的两种不同表现形式。 “ 这不仅从科学观点的角度震动了世界，而且在哲学上也令人惊奇， ” 科克伦在他的书中写道， “ 我们似乎能够想象一个拥有质量但没有能量的宇宙，通过这个宇宙，惰性物质堆积在一起。但我们能想象一个拥有能量但没有质量的宇宙吗？ ”





这个公式改变了自 17 世纪末以来关于宇宙如何运行的基本假设。它颠覆了牛顿的时空概念，用一些更奇怪的东西取代了它：一个扭曲的空间、时间的膨胀和物质与能量之间的关系。从这里引出了相对论的概念，从而为天体物理学和 GPS 等定位系统的计算提供了基础。不幸的是，这个等式的最著名应用与制造原子弹有关。





顺便说一句， E 是能量， m 是质量， c 是真空中的光速。





2 ，毛球定理





毛球定理指出，如果我们有一只体表长满毛的圆滚滚的猫，我们永远也无法把所有的毛全部梳平，而不在任何角落留下小撮的毛或类似头发上的那种旋。这是很难在家里用自己的宠物猫进行证明的，但在理论中有各种应用。根据这个公式，地球表面总会有一个风吹不到的地方。如果我们忽略那一点并让风吹到那里，它就会出现在世界另一个地方的另一个点上。这是一个基本的几何事实。





事实上，空气是不可能在某一区域处于绝对静止的，因为空气总在运动。但毛球定理说明有这种 “ 静止点 ” 存在。





3 ，谷歌的算法





这个搜索引擎设法给出了一个重要的等式。它使用定位公式（ PageRank ）通过潜入数十亿个网页，从任意语言的数以千计的常用词中为用户选择信息。





1997 年拉里 · 佩奇读博士学位时开发了这一算法。





4 ，斐波那契数列





斐波那契数列具有解决无数数学问题的功效。数学家莱昂纳多 · 斐波那契以兔子繁殖为例引入了这一概念，因此又被称为 “ 兔子数列 ” 。





斐波纳契提出了这个无限自然数序列： 1 ， 1 ， 2 ， 3 ， 5 ， 8 ， 13 ， 21 ， 34 ， 55 ......

每一项都是前两个项的和。这一非同寻常的发现与古老的黄金比例有关，许多人认为这种黄金比例是神圣或神秘的，并且与其他数学谜团有 “ 惊人的联系 ” 。





斐波那契数列无所不在，特别是在生物学中。





5 ，德 · 摩根定律





德 · 摩根定律是信息技术的基础，是最简单、最有用的逻辑工具。德 · 摩根定律在数理逻辑的定理推演、计算机的逻辑设计以及数学的集合运算中都发挥着重要的作用。





正如科克伦在他的书中所写，德 · 摩根定律创造了我们周围的世界，从医疗器械到工业工具以及计算机设备等科技奇迹。该定律为芯片提供了理论基础。





6 ，毕达哥拉斯定理





也就是勾股定理，是一个基本的几何定理，指直角三角形的两条直角边的平方和等于斜边的平方。毕达哥拉斯定理在我们的日常生活中应用十分广泛。要知道这种应用是从公元前

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世纪开始的！毫无疑问，它是古代数学的伟大成就之一，告诉我们如何计算空间中两点之间的距离。

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