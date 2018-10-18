特朗普坚持对沙特“无罪推定” 西方国家面临两难境地

外媒称，美国总统特朗普表示，在指控沙特有罪之前应先彻查沙特记者贾迈勒 · 卡舒吉失踪事件。与此同时，美国议员已将矛头指向沙特领导人，而且西方要求沙特政府作出解释的压力越来越大。





据路透社 10 月 16 日报道，特朗普 10 月 16 日接受美联社记者采访时说： “ 我认为，我们应该首先搞清楚究竟发生了什么。 ” 他说： “ 又是这种情况，你知道的，就是在证明清白之前你是有罪的。我不喜欢这样。 ”





接着，特朗普直接提到他对布雷特 · 卡瓦诺最高法院大法官的提名。在卡瓦诺受到性侵指控后，卡瓦诺的提名在参议院受阻。





报道称，尽管西方对沙特的人权状况心存担忧，但特朗普仍表示，他不愿取消对沙特出售武器的合约。





报道指出，此外，美国财政部长姆努钦计划出席将于 10 月 23 日开始的高级别投资会议。所有迹象都表明，特朗普仍支持沙特 ——2017 年他作为总统出访的首个国家。特朗普对美联社记者说，姆努钦的沙特之行在 10 月 19 日之前也可能取消，这取决于对卡舒吉事件的调查有何发现。





已与沙特国王、王储和外交大臣会晤过的美国国务卿蓬佩奥说，他在会晤后作出的评估是，沙特方面严肃承诺将查明所有事实并确保追责。





报道称，蓬佩奥和特朗普的表态反映出，美国、英国和其他西方国家在如何对一个通常不会屈服于外国压力的君主制国家作出回应的问题上，面临两难境地。





另据法新社 10 月 17 日报道，美国国务卿蓬佩奥 10 月 17 日拒绝在记者卡舒吉失踪一事上指责美国重要盟友沙特，尽管利雅得面临着卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆内遭到虐待和杀害的新指控。





在利雅得与沙特领导层举行以互相表达善意为标志的会谈后，蓬佩奥在安卡拉会晤了埃尔多安总统。埃尔多安政府仍不愿公开关于卡舒吉命运的细节。





蓬佩奥宣称，他不希望 “ 谈论任何事实 ” 。特朗普总统则说，必须坚持无罪推定。





此外据英国《卫报》网站 10 月 16 日报道，土耳其总统埃尔多安说，在失踪的沙特记者卡舒吉最后出现的沙特领事馆，有部分区域被重新粉刷过。埃尔多安 10 月 16 日对记者说，警方在领事馆发现了有毒物质的证据，还发现了一些被重新粉刷过的迹象。调查人员称，失踪的记者就是在领事馆里被杀的。





“ 我希望我们能够尽快得出合理结论，因为调查发现了许多东西，比如有毒物质，而且为了去除这些物质他们还进行了重新粉刷。 ”





又据美联社 10 月 16 日报道，一名土耳其官员 10 月 16 日说，警方在搜查沙特驻伊斯坦布尔领事馆时发现了沙特记者卡舒吉在那里被害的证据。土耳其当局似乎准备在沙特驻伊斯坦布尔总领事离境后搜查其官邸。





又据美国《华盛顿邮报》网站 10 月 16 日报道，土耳其官员向《华盛顿邮报》提供了据称参与杀害记者卡舒吉的一支沙特行动队的 7 名成员的护照扫描件。卡舒吉被认为是 10 月 2 日在伊斯坦布尔的沙特领事馆被杀害的。





报道称，土耳其方面试图还原卡舒吉事件的真相。卡舒吉是《华盛顿邮报》的撰稿人，他去领事馆是为了获取自己即将举行的婚礼所需要的文件，但他在进入领事馆后失踪。





《华盛顿邮报》将公布护照扫描件，但会隐去这些人的脸部和名字，因为尚不能独立核实他们的身份。

报道称，尚不清楚土耳其官员为何没有提供全部

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本护照的扫描件。

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