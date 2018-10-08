英媒称300名俄间谍身份曝光 俄被指遭遇“史上最大情报失败”

英媒称，在荷兰的 “ 黑客行动 ” 曝光导致 300 多名间谍被暴露后，俄罗斯情报总局处于 “ 俄历史上最大情报失败 ” 的中心。





据英国《泰晤士报》网站 10 月 5 日报道，阿列克谢 · 莫列涅茨是四名被公开指控企图对在荷兰的国际化武监督机构进行网络攻击的俄情报人员之一。其身份在一份被泄露的俄罗斯汽车所有人数据库中被确认。





报道称，莫列涅茨的拉达汽车 2011 年登记在一个莫斯科地址下，据信该地址是俄罗斯情报总局 26165 部队的营地。这支网络间谍部队被控企图侵入禁止化学武器组织（ OPCW ）并对全球多家机构实施网络攻击。





据报道，调查机构 “ 响铃猫网站 ” 查询了登记在同一地址的其他车辆，并列出一份 305 人的名单，这些人的年龄从 27 岁至 53 岁不等。这份被泄露的名单包含间谍的姓名、出生日期和手机号。





卡内基莫斯科中心高级研究员亚历山大 · 加布耶夫在推特上说，这是 “ 俄罗斯现代历史上最大的情报失败 ” 。





报道称，此事将使俄罗斯情报总局更加难堪。此前，该机构情报人员已因被控于今年 3 月在索尔兹伯里实施袭击和一个月后企图侵入禁止化学武器组织而被曝光身份。





据报道，荷兰当局

4

日透露，在莫列涅茨和另外三名被指控的俄罗斯间谍今年

4

月试图对禁止化学武器组织进行网络袭击时，他们留下了出租车收据、网络搜索记录和其他数据等一系列线索。





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